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Регион
30 июля, 03:06

В Камчатском крае развернули региональный штаб после мощного землетрясения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / menur

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / menur

После сильного землетрясения на Камчатке создан региональный штаб. Об этом сообщило правительство края. Решение о формировании штаба принято по указанию губернатора региона Владимира Солодова.

Специалисты штаба занимаются координацией работы всех служб и организаций, отвечающих за безопасность жителей и оперативное оказание помощи.

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Напомним, на Камчатке произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 8,7 баллов. В местном филиале Геофизической службы РАН ожидают афтершоки с возможной магнитудой до 7,5. В Сети появились кадры мощнейшего землетрясения.

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Тимур Хингеев
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