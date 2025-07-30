В Камчатском крае развернули региональный штаб после мощного землетрясения
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После сильного землетрясения на Камчатке создан региональный штаб. Об этом сообщило правительство края. Решение о формировании штаба принято по указанию губернатора региона Владимира Солодова.
Специалисты штаба занимаются координацией работы всех служб и организаций, отвечающих за безопасность жителей и оперативное оказание помощи.
Напомним, на Камчатке произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 8,7 баллов. В местном филиале Геофизической службы РАН ожидают афтершоки с возможной магнитудой до 7,5. В Сети появились кадры мощнейшего землетрясения.