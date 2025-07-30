Губернатор Солодов осмотрел повреждённый детсад № 15 в Петропавловске‑Камчатском

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов проверил состояние детского сада № 15 в Петропавловске-Камчатском, подвергшегося разрушениям после сильного землетрясения. Учреждение в это время не работало — шли плановые ремонтные работы, сообщил чиновник в своём Telegram-канале.

Осмотр детского сада. Видео © Telegram / Солодов. Камчатка

Эксперты уже завершили обследование первого этажа. В настоящее время проводится глубокий анализ прочности и безопасности конструкции. Губернатор поручил ответственным организациям закончить проверку до конца суток. По итогам будет принято решение о необходимых действиях для восстановления учреждения.

«Уже определили дошкольные учреждения, куда с 1 августа перераспределим детей из детского сада № 15. Самое главное — никто из сотрудников не пострадал. Держу ситуацию на контроле», — отметил Солодов.