Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 02:29

Губернатор Солодов осмотрел повреждённый детсад № 15 в Петропавловске‑Камчатском

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов проверил состояние детского сада № 15 в Петропавловске-Камчатском, подвергшегося разрушениям после сильного землетрясения. Учреждение в это время не работало — шли плановые ремонтные работы, сообщил чиновник в своём Telegram-канале.

Осмотр детского сада. Видео © Telegram / Солодов. Камчатка

Эксперты уже завершили обследование первого этажа. В настоящее время проводится глубокий анализ прочности и безопасности конструкции. Губернатор поручил ответственным организациям закончить проверку до конца суток. По итогам будет принято решение о необходимых действиях для восстановления учреждения.

«Уже определили дошкольные учреждения, куда с 1 августа перераспределим детей из детского сада № 15. Самое главное — никто из сотрудников не пострадал. Держу ситуацию на контроле», — отметил Солодов.

В РАН предупредили о сильных афтершоках после землетрясения на Камчатке
В РАН предупредили о сильных афтершоках после землетрясения на Камчатке

Напомним, на Камчатке зафиксировано сильнейшее с 1952 года землетрясение. В Петропавловске-Камчатском произошло обрушение стены в здании детского сада №15. К счастью, детей и взрослых в здании не было. На месте работают спасатели и специалисты системы образования для оценки ущерба и выяснения обстоятельств произошедшего.

BannerImage

Обложка © Telegram / Солодов. Камчатка

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Владимир Солодов
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar