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Регион
30 июля, 13:59

«Разруха капитальная»: Появилось видео с рыбзавода на Курилах, который не пощадило мощное цунами

На территории рыбзавода на Курилах после цунами разрушены постройки

Последствия цунами в Северо-Курильске. Обложка © Telegram /Amur Mash

Последствия цунами в Северо-Курильске. Обложка © Telegram /Amur Mash

Рыбопромышленное предприятие «Алаид» в Северо-Курильске сняли на видео после накрывшего его цунами. Соответствующие кадры демонстрирует Amur Mash, отмечая, что стихия оставила после себя «капитальную разруху».

Последствия цунами в Северо-Курильске. Видео © Telegram / Amur Mash

По данным телеграм-канала, после нашествия природной стихии большая часть воды ушла, но мощная волна оставила после себя разрушения. Возле заборов лежит мусор, огромные цистерны и грузовые автомобили опрокинуты. Также не все постройки смогли уцелеть, часть из них практически уничтожена, а некоторые сильно покосились под напором воды.

Уточняется, что на данный момент внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск в порту Невельск закрыта. Вход и выход морских судов запрещён. Сейчас специалисты проводят на территории контрольные инспекторские обследования на предмет безопасности.

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Напомним, что утром 30 июля (по местному времени) на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7 по шкале Рихтера, ставшее самым мощным в регионе с 1952 года. На полуострове была объявлена угроза цунами. От землетрясения пострадали остров Сахалин и Курильские острова. Там цунами затопило рыбоперерабатывающий завод «Алаид». По информации сейсмологов, на Камчатке ожидаются афтершоки магнитудой до 7,5 балла.

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Юлия Сафиулина
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