«Разруха капитальная»: Появилось видео с рыбзавода на Курилах, который не пощадило мощное цунами

Рыбопромышленное предприятие «Алаид» в Северо-Курильске сняли на видео после накрывшего его цунами. Соответствующие кадры демонстрирует Amur Mash, отмечая, что стихия оставила после себя «капитальную разруху».

Последствия цунами в Северо-Курильске. Видео © Telegram / Amur Mash

По данным телеграм-канала, после нашествия природной стихии большая часть воды ушла, но мощная волна оставила после себя разрушения. Возле заборов лежит мусор, огромные цистерны и грузовые автомобили опрокинуты. Также не все постройки смогли уцелеть, часть из них практически уничтожена, а некоторые сильно покосились под напором воды.