«Разруха капитальная»: Появилось видео с рыбзавода на Курилах, который не пощадило мощное цунами
На территории рыбзавода на Курилах после цунами разрушены постройки
Последствия цунами в Северо-Курильске. Обложка © Telegram /Amur Mash
Рыбопромышленное предприятие «Алаид» в Северо-Курильске сняли на видео после накрывшего его цунами. Соответствующие кадры демонстрирует Amur Mash, отмечая, что стихия оставила после себя «капитальную разруху».
Последствия цунами в Северо-Курильске. Видео © Telegram / Amur Mash
По данным телеграм-канала, после нашествия природной стихии большая часть воды ушла, но мощная волна оставила после себя разрушения. Возле заборов лежит мусор, огромные цистерны и грузовые автомобили опрокинуты. Также не все постройки смогли уцелеть, часть из них практически уничтожена, а некоторые сильно покосились под напором воды.
Уточняется, что на данный момент внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск в порту Невельск закрыта. Вход и выход морских судов запрещён. Сейчас специалисты проводят на территории контрольные инспекторские обследования на предмет безопасности.
Напомним, что утром 30 июля (по местному времени) на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7 по шкале Рихтера, ставшее самым мощным в регионе с 1952 года. На полуострове была объявлена угроза цунами. От землетрясения пострадали остров Сахалин и Курильские острова. Там цунами затопило рыбоперерабатывающий завод «Алаид». По информации сейсмологов, на Камчатке ожидаются афтершоки магнитудой до 7,5 балла.