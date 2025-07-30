Сейсмологи прогнозируют на Камчатке афтершоки до 7,5 балла

На Камчатке прогнозируют мощные афтершоки после землетрясения: сейсмологи предупреждают о возможных повторных толчках магнитудой до 7,5 балла. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Учёные пришли к выводу, что в ближайшее время ожидаются афтершоки с магнитудой до 7,5 с интенсивностью в Петропавловск-Камчатском городском округе до шести баллов и вызванные ими опасные цунами на побережье Авачинского залива», — заявили в ведомстве.