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Регион
30 июля, 10:55

Сейсмологи прогнозируют на Камчатке афтершоки до 7,5 балла

Обложка © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Обложка © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

На Камчатке прогнозируют мощные афтершоки после землетрясения: сейсмологи предупреждают о возможных повторных толчках магнитудой до 7,5 балла. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Учёные пришли к выводу, что в ближайшее время ожидаются афтершоки с магнитудой до 7,5 с интенсивностью в Петропавловск-Камчатском городском округе до шести баллов и вызванные ими опасные цунами на побережье Авачинского залива»,заявили в ведомстве.

В связи с этим спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения прибрежных зон, включая популярные туристические места: Халактырский пляж, бухту Англичанка, озеро Приливное и склоны сопки Никольской.

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Напомним, что 30 июля Камчатку потрясло землетрясение магнитудой 8,7 — сильнейшее в регионе с 1952 года. После него была объявлена угроза цунами, и волны достигли Елизовского района. Подземные толчки ощущались и за пределами полуострова – на Сахалине и Курильских островах, здесь тоже возникло цунами. Life.ru публиковал рассказ местной жительницы, которая заявила, что афтершоки наблюдаются уже сейчас.

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Алиса Хуссаин
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