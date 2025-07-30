«Лежу в ванне, зеркало трясётся»: Жительница Камчатки рассказала Life.ru, что афтершоки в регионе продолжаются
Жительница Камчатки рассказала Life.ru о продолжении толчков после землетрясения
Обложка © Telegram / Агентство по делам ГО, ЧС и ПБ
Жительница Камчатки Марина Щ. в беседе с Life.ru рассказала, что подземные толчки продолжаются до сих пор. После мощного землетрясения, прокатившегося по региону, она решила не возвращаться домой, а остаться в более безопасном месте.
Камчатка продолжает трястись после землетрясения. Видео © Х / HrustalevaNata
«Мы на улице стояли, видели просто, как здание ходуном ходило, машины все тряслись. Потом понимаю, что домой возвращаться — мы живём на пятом этаже — вообще не вариант, и мы вернулись обратно на работу. Недавно только вернулись, но сейчас я в ванной лежу и вижу, как зеркало трясётся», — рассказала Марина.
По словам женщины, в момент землетрясения она находилась на работе в стеклянном двухэтажном здании. Внезапно начался гул, раздался треск — Марина выбежала на улицу вместе с коллегами. Когда самые сильные толчки прошли, она сразу побежала за дочкой в детский сад. Но по возвращении домой они не прекратились.
Напомним, что ночью с 29 на 30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,9. Эпицентр располагался в 149 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 километров. В самой столице региона толчки ощущались с силой до шести баллов. Стихия вызвала волну цунами, которая достигла берегов Северо-Курильска. В Сети появилось видео прихода воды, а власти объявили эвакуацию.