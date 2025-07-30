Что известно о землетрясении на Камчатке, ставшим мощнейшим с 1952 года: главное

30 июля 2025 года в 11:30 по местному времени (02:30 по Москве) на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5–8,7 по шкале Рихтера, ставшее самым сильным в регионе с 1952 года. Что известно о событии к данному часу — в материале Life.ru.

Эпицентр находился в Тихом океане, в 149–161 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, на глубине 17–32 км. Землетрясение связано с субдукцией Тихоокеанской плиты под Охотскую, что подтвердили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Волны высотой 3–4 м затронули Елизовский район. В Петропавловске-Камчатском вода отступила от берега на 2–3 м, сохраняется угроза новых волн.

От землетрясения также пострадали Сахалин и Курильские острова. В Северо-Курильске зафиксированы толчки до 7,9 балла. Цунами затопило рыбоперерабатывающий завод «Алаид». На острове Шумшу смыло лагерь Русского географического общества, но ученые эвакуировались, жертв нет. По Курильским островам объявлена угроза цунами, эпицентр одного из толчков — в 360 км от Северо-Kурильска

В Японии объявлено предупреждение о цунами с волнами до 3 м., в США звучало предостережение для Аляски, Гавайев, Калифорнии и Орегоны.

Губернатор Владимир Солодов призвал избегать прибрежных зон. Введен режим повышенной готовности, работает горячая линия. МЧС Камчатки и Сахалина проводит обследование зданий и эвакуацию. Прогнозируются афтершоки магнитудой до 7,5 в течение месяца.