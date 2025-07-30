В Сахалинской области открыли горячую линию после землетрясения на Камчатке

В Сахалинской области прокуратура объявила о запуске горячей линии, направленной на оперативное реагирование из-за мощного землетрясения на Камчатке. Ведомство взяло под контроль выполнение мер по защите прав жителей Курильских островов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.