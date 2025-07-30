Сейсмолог дал прогноз, чего ждать «главному поставщику землетрясений в России»
Сейсмолог Жигалин: Афтершоки на Камчатке продолжатся, а нового цунами не будет
Последствия землетрясения на Камчатке. Фото © VK / МЧС по Камчатскому краю
Землетрясение на Камчатке, ставшее самым мощным с 1952 года, не пройдёт бесследно: афтершоки будут продолжаться длительное время, а вот сильного цунами больше ожидать не стоит — волна постепенно будет затухать. Такой прогноз в беседе с Life.ru сделал сейсмолог Сергей Жигалин.
Возможно, не с такой силой и мощностью, но ещё толчки будут точно. Вполне может перекинуться это землетрясение и на Японию, потому что там идут такие большие разломы, и дальше — на Филиппины. Все эти страны вполне может зацепить наше землетрясение. Это вообще регион сейсмически очень опасный. Камчатка — наш «основной поставщик землетрясений» в стране.
А вот мощного цунами не стоит ожидать: основная волна уже прошла, а новые будут менее сильными, затухающими, говорит Жигалин. При этом сейсмолог подчеркнул, что службы на Камчатке сработали эффективно, не допустив гибели людей, несмотря на мощность и опасность такого удара стихии.
Напомним, утром 30 июля (по местному времени) на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7 по шкале Рихтера, ставшее самым мощным в регионе с 1952 года. На полуострове была объявлена угроза цунами, волны достигли Елизовского района. Также от землетрясения пострадали остров Сахалин и Курилы. Там цунами затопило рыбоперерабатывающий завод «Алаид», а на острове Шумшу смыло лагерь Русского географического общества. Что известно о событии к данному часу — читайте на Life.ru.