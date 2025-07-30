Сейсмолог дал прогноз, чего ждать «главному поставщику землетрясений в России»

Возможно, не с такой силой и мощностью, но ещё толчки будут точно. Вполне может перекинуться это землетрясение и на Японию, потому что там идут такие большие разломы, и дальше — на Филиппины. Все эти страны вполне может зацепить наше землетрясение. Это вообще регион сейсмически очень опасный. Камчатка — наш «основной поставщик землетрясений» в стране.