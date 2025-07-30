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Регион
30 июля, 08:21

Высота цунами на Камчатке и Курилах достигала 5-6 метров

Последствия цунами после землетрясения в Северо-Курильске. Фото © Telegram / SakhShip

Последствия цунами после землетрясения в Северо-Курильске. Фото © Telegram / SakhShip

После мощного землетрясения берегов Камчатки и Курил достигло цунами высотой 5-6 метров. Об этом заявил руководитель лаборатории цунами Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Игорь Медведев.

«По данным визуальных наблюдений в ряде пунктов Камчатки и Курильских островов высота цунами достигала пяти-шести метров», — сказал он ТАСС.

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Напомним, утром 30 июля (по местному времени) на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7 по шкале Рихтера, ставшее самым мощным в регионе с 1952 года. На полуострове была объявлена угроза цунами, волны достигли Елизовского района. Также от землетрясения пострадали остров Сахалин и Курилы. Там цунами затопило рыбоперерабатывающий завод «Алаид», а на острове Шумшу смыло лагерь Русского географического общества. Ранее Life.ru публиковал видео первых минут землетрясения на Курильских островах. Что известно о событии к данному часу — читайте на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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