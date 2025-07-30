Стены рушились на глазах в первые минуты землетрясения на Курилах
Amur Mash: Первые минуты мощного землетрясения на Курилах попали на видео
Появились кадры первых минут землетрясения на Курилах. Обложка © Telegram / Amur Mash
Появилось видео с первых минут землетрясения на Курильских островах. На кадрах видно, как после толчков рушатся печные стены. Об этом сообщил Amur Mash. Власти оперативно ввели режим ЧС и начали эвакуацию населения в безопасные зоны.
Появились кадры первых минут землетрясения на Курилах. Видео © Telegram / Amur Mash
В Северо-Курильске зафиксированы серьёзные разрушения. Пострадала инфраструктура, в том числе один из ключевых объектов города — рыбзавод. По словам очевидцев, в момент подземных толчков в домах осыпались стены и падали печные трубы. Люди в панике выбегали на улицы.
Напомним, что землетрясение, ударившее по Курилам, Сахалину и Камчатке, стало самым мощным за последние 70 лет. По данным сейсмологов, магнитуда подземных толчков достигла 8,7 — это сильнейшее с 1952 года землетрясение в этом регионе. Из-за угрозы цунами на Курильских островах началась масштабная эвакуация. В безопасные районы были срочно вывезены порядка 2700 человек, среди них — около 600 детей.