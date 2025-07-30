Стены рушились на глазах в первые минуты землетрясения на Курилах

Появилось видео с первых минут землетрясения на Курильских островах. На кадрах видно, как после толчков рушатся печные стены. Об этом сообщил Amur Mash . Власти оперативно ввели режим ЧС и начали эвакуацию населения в безопасные зоны.

В Северо-Курильске зафиксированы серьёзные разрушения. Пострадала инфраструктура, в том числе один из ключевых объектов города — рыбзавод. По словам очевидцев, в момент подземных толчков в домах осыпались стены и падали печные трубы. Люди в панике выбегали на улицы.