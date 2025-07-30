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Регион
30 июля, 05:26

После землетрясения на Курилах эвакуировали 2700 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey VP

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey VP

Порядка 2700 человек, включая около 600 детей, эвакуированы на Курилах в безопасные районы на фоне угрозы цунами. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на неназванного представителя оперативных служб.

«В связи с угрозой цунами в безопасные районы на Курильских островах эвакуировано порядка 2,7 тыс. человек, включая почти 600 детей», — заявил источник агентства.

В Сахалинской области открыли горячую линию после землетрясения на Камчатке
В Сахалинской области открыли горячую линию после землетрясения на Камчатке

Напомним, 30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение. Его магнитуда оценивается в 8,7, что является самым высоким показателем с 1952 года. В местном филиале Геофизической службы Российской академии наук прогнозируют сильные афтершоки магнитудой до 7,2, которые могут продолжаться на протяжении месяца.

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Виталий Приходько
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