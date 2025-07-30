После землетрясения на Курилах эвакуировали 2700 человек
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Порядка 2700 человек, включая около 600 детей, эвакуированы на Курилах в безопасные районы на фоне угрозы цунами. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на неназванного представителя оперативных служб.
«В связи с угрозой цунами в безопасные районы на Курильских островах эвакуировано порядка 2,7 тыс. человек, включая почти 600 детей», — заявил источник агентства.
Напомним, 30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение. Его магнитуда оценивается в 8,7, что является самым высоким показателем с 1952 года. В местном филиале Геофизической службы Российской академии наук прогнозируют сильные афтершоки магнитудой до 7,2, которые могут продолжаться на протяжении месяца.