В Петропавловске-Камчатском колокола звонили самостоятельно при землетрясении

В Сети появилось видео сильного землетрясения в Петропавловске-Камчатском. В публикуемом ролике запечатлено, как колокола городского храма звонили, пока здания шатались от подземных толчков, а местные жители покидали свои дома. Кадры с места событий опубликовал телеграм-канал «Новости Камчатки | 41 Регион».

Мощное землетрясение в Петропавловске-Камчатском. Видео © Telegram / Новости Камчатки | 41 Регион

Землетрясение было зафиксировано приблизительно в 11:30 по местному времени. Его магнитуда составила 8,7, что является самым высоким показателем с 1952 года. Сейсмособытие повлекло за собой последствия в виде повреждения здания детсада №15 в Петропавловске-Камчатском.