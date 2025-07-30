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Регион
30 июля, 05:09

В Петропавловске-Камчатском колокола звонили самостоятельно при землетрясении

В Сети появилось видео сильного землетрясения в Петропавловске-Камчатском. В публикуемом ролике запечатлено, как колокола городского храма звонили, пока здания шатались от подземных толчков, а местные жители покидали свои дома. Кадры с места событий опубликовал телеграм-канал «Новости Камчатки | 41 Регион».

Мощное землетрясение в Петропавловске-Камчатском. Видео © Telegram / Новости Камчатки | 41 Регион

Землетрясение было зафиксировано приблизительно в 11:30 по местному времени. Его магнитуда составила 8,7, что является самым высоким показателем с 1952 года. Сейсмособытие повлекло за собой последствия в виде повреждения здания детсада №15 в Петропавловске-Камчатском.

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Согласно прогнозам местного филиала Геофизической службы РАН, сильные афтершоки с магнитудой до 7,5 будут продолжаться как минимум месяц. Волна цунами, вызванная этим землетрясением, достигла берегов Японии и Курильских островов.

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Обложка © Telegram / Новости Камчатки | 41 Регион

Виталий Приходько
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