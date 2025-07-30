«Земля дрожала под ногами»: Лагерь Русского географического общества на Курилах смыло цунами

Сильное землетрясение, произошедшее в районе Камчатки и Курильских островов, привело к значительным разрушениям и спровоцировало серию цунами. В эпицентре стихийного бедствия оказалась экспедиция Русского географического общества «Восточный бастион — Курильские острова». Их лагерь располагался на побережье острова Шумшу.

«В районе 10-10.30 утра начались сильные толчки, земля дрожала под ногами. У нас есть ребята дальневосточники, которые сказали, что это серьёзно очень. Потом толчки были с интервалом полчаса. А через час-полтора поднялся уровень океана и лагерь смыло буквально за мгновение волной», — поделилась участница экспедиции РГО Вера Костамо в беседе с kp.ru.

В лагере находилось тридцать человек. Эвакуация началась практически сразу после первых подземных толчков. Костамо рассказала, что, когда обрушилась волна, единственным выходом было бежать наверх. В экспедиционной обуви, по скользкой траве и в условиях тумана это было крайне затруднительно.