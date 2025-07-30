«Земля дрожала под ногами»: Лагерь Русского географического общества на Курилах смыло цунами
Участница экспедиции на Курилах Костамо рассказала о смывшем их лагерь цунами
Обложка © Telegram / Агентство по делам ГО, ЧС и ПБ
Сильное землетрясение, произошедшее в районе Камчатки и Курильских островов, привело к значительным разрушениям и спровоцировало серию цунами. В эпицентре стихийного бедствия оказалась экспедиция Русского географического общества «Восточный бастион — Курильские острова». Их лагерь располагался на побережье острова Шумшу.
«В районе 10-10.30 утра начались сильные толчки, земля дрожала под ногами. У нас есть ребята дальневосточники, которые сказали, что это серьёзно очень. Потом толчки были с интервалом полчаса. А через час-полтора поднялся уровень океана и лагерь смыло буквально за мгновение волной», — поделилась участница экспедиции РГО Вера Костамо в беседе с kp.ru.
В лагере находилось тридцать человек. Эвакуация началась практически сразу после первых подземных толчков. Костамо рассказала, что, когда обрушилась волна, единственным выходом было бежать наверх. В экспедиционной обуви, по скользкой траве и в условиях тумана это было крайне затруднительно.
К счастью, обошлось без пострадавших, эвакуация прошла оперативно, однако участники экспедиции потеряли около половины имущества. Волна смыла все палатки и постройки, а вещи разбросало по пляжу на сотни метров. В настоящее время участников экспедиции доставили в лагерь МЧС. По словам собеседницы издания, спасённые остались без тёплой одежды и средств связи. Спасатели предоставили им сухие вещи.
Напомним, что сегодня, 30 июля, на Камчатке было зарегистрировано землетрясение магнитудой 8,7, что является рекордным показателем с 1952 года. Впоследствии в Сети появились видео, снятые в аэропорту Елизово во время подземных толчков. По итогам происшествия несколько граждан обратились за медицинской помощью. Также мощные подземные толчки привели к обвалу стены детского сада. Кроме того, спасатели эвакуировали 60 отдыхающих с Халактырского пляжа на Камчатке.