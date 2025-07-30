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Регион
30 июля, 07:34

На Камчатке и Сахалине сообщили об отсутствии жертв после землетрясения

Обложка © Telegram / МЧС России

Обложка © Telegram / МЧС России

В Северо-Курильском районе Сахалинской области, несмотря на мощное землетрясение и последовавшие волны цунами, жертв и серьёзных разрушений не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в районе Северо-Курильска последняя волна частично затопила порт и одно из рыбопромышленных предприятий, но серьёзных разрушений и человеческих жертв нет.

На Камчатке медицинская помощь потребовалась только одной женщине. Россиянка пострадала в здании аэропорта во время толчков. По данным регионального Минздрава, у неё ушибленные раны головы, состояние оценивается как удовлетворительное.

«Более за медпомощью в больницы с травмами, полученными в результате землетрясения, никто не обращался», — говорится в сообщении.

Порт и рыбзавод Северо-Курильска ушли под воду из-за цунами
Порт и рыбзавод Северо-Курильска ушли под воду из-за цунами

30 июля на Камчатке было зарегистрировано землетрясение магнитудой 8,7, что является рекордным показателем с 1952 года. Впоследствии в Сети появились видео, снятые в аэропорту Елизово во время подземных толчков. По итогам происшествия несколько граждан обратились за медицинской помощью. Также мощные подземные толчки привели к обвалу стены детского сада.

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Мария Любицкая
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