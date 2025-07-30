На Камчатке и Сахалине сообщили об отсутствии жертв после землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области, несмотря на мощное землетрясение и последовавшие волны цунами, жертв и серьёзных разрушений не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в районе Северо-Курильска последняя волна частично затопила порт и одно из рыбопромышленных предприятий, но серьёзных разрушений и человеческих жертв нет.

На Камчатке медицинская помощь потребовалась только одной женщине. Россиянка пострадала в здании аэропорта во время толчков. По данным регионального Минздрава, у неё ушибленные раны головы, состояние оценивается как удовлетворительное.