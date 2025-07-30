Порт и рыбзавод Северо-Курильска ушли под воду из-за цунами

После разрушительного землетрясения на Курилах цунами затопило часть порта Северо-Курильска (остров Парамушир, Северные Курилы Сахалинской области) и территорию рыбопромышленного предприятия «Алаид». Жителей эвакуировали, ситуацию контролирует региональные спасательные службы. Об этом сообщило МЧС России.

Порт Северо-Курильска и предприятие Алаид частично ушли под воду из-за цунами. Видео © Telegram / МЧС России

«На Камчатке спасатели эвакуировали около 60 отдыхающих с Халактырского пляжа. Задействованы были 3 единицы техники повышенной проходимости», — говорится в сообщении.

В Северо-Курильске удар волны пришёлся по прибрежной инфраструктуре — подтоплены порт и рыбопромышленный завод «Алаид». В регионе действует режим ЧС. В населённых пунктах Камчатского края значительного подъёма уровня воды не зафиксировано, однако экстренные службы продолжают дежурство в прибрежных районах.