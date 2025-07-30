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Регион
30 июля, 06:45

Появились фото с места разрушительного землетрясения на Камчатке, которое принесло цунами

Цунами от мощнейшего землетрясения на Камчатке затопило порт в Северо-Курильске

Обложка © VK / МЧС по Камчатскому краю

Обложка © VK / МЧС по Камчатскому краю

Накрывшее Камчатку землетрясение магнитудой 8,7 привело к серьёзным последствиям. В Петропавловске-Камчатском частично обрушился детский сад, пострадала женщина в аэропорту, а в Северо-Курильске три волны цунами затопили порт, смыв суда в пролив и практически уничтожив рыбопромышленное предприятие. Подземные толчки ощущались по всему региону, тысячи людей эвакуированы из прибрежных районов.

Люди разбивают палатки на улице после землетрясения на Камчатке. Фото © Telegram / ЧП Камчатка

Люди разбивают палатки на улице после землетрясения на Камчатке. Фото © Telegram / ЧП Камчатка

В Петропавловске-Камчатском интенсивность сотрясений, по предварительным данным, составила не менее 6 баллов. Местные жители сообщают о трещинах на стенах домов и затрудненном движении. Люди выбираются с палатками в парки и устраивают ночлег на улице, чтобы не оставаться в домах, пишут местные паблики.

Последствия цунами после землетрясения в Северо-Курильске. Фото © Telegram / SakhShip

Последствия цунами после землетрясения в Северо-Курильске. Фото © Telegram / SakhShip

На Камчатке и Курилах была оперативно объявлена тревога цунами. По данным МЧС, три волны обрушились на прибрежную зону города Северо-Курильска на острове Парамушир. Последняя оказалась самой разрушительной — суда в порту сорвало с причалов и вынесло в пролив. Почти 300 человек эвакуировали из порта. Пострадавших нет. В Северо-Курильске затопило рыбопромышленное предприятие «Алаид», сообщили в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

По сообщениям регионального Минздрава, одна женщина получила травмы в аэропорту во время толчков — её состояние оценивается как удовлетворительное. Здание поликлиники № 1 закрыли для оценки специалистами, а в одном из детских садов обрушилась внутренняя стена — детей экстренно распределяют по другим учреждениям.

Разрушенная стена в результате землетрясения на Камчатке. Видео © VK / МЧС по Камчатскому краю

«В основном здания устояли, но у одного из детских садов, который находился на ремонте, обрушился фасад. Погибших и пострадавших нет. Спасатели МЧС России его осмотрели, в настоящий момент здание огорожено», — говорится в сообщении ведомства.

На острове Шумшу цунами смыло лагерь Русского географического общества — никто не пострадал, но учёные лишились оборудования и вещей. На Курилах эвакуированы более 2,7 тысячи человек, также уточнили в региональном МЧС.

Смелые камчатские онкологи продолжили делать операцию, несмотря на землетрясение
Смелые камчатские онкологи продолжили делать операцию, несмотря на землетрясение

30 июля на Камчатке было зарегистрировано землетрясение магнитудой 8,7, что является рекордным показателем с 1952 года. Впоследствии в Сети появились видео, снятые в аэропорту Елизово во время подземных толчков: на них видно, как с потолка отваливаются элементы обшивки. По итогам происшествия несколько граждан обратились за медицинской помощью.

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Мария Любицкая
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