Появились фото с места разрушительного землетрясения на Камчатке, которое принесло цунами

Накрывшее Камчатку землетрясение магнитудой 8,7 привело к серьёзным последствиям. В Петропавловске-Камчатском частично обрушился детский сад, пострадала женщина в аэропорту, а в Северо-Курильске три волны цунами затопили порт, смыв суда в пролив и практически уничтожив рыбопромышленное предприятие. Подземные толчки ощущались по всему региону, тысячи людей эвакуированы из прибрежных районов.

Люди разбивают палатки на улице после землетрясения на Камчатке. Фото © Telegram / ЧП Камчатка

В Петропавловске-Камчатском интенсивность сотрясений, по предварительным данным, составила не менее 6 баллов. Местные жители сообщают о трещинах на стенах домов и затрудненном движении. Люди выбираются с палатками в парки и устраивают ночлег на улице, чтобы не оставаться в домах, пишут местные паблики.

Последствия цунами после землетрясения в Северо-Курильске. Фото © Telegram / SakhShip

На Камчатке и Курилах была оперативно объявлена тревога цунами. По данным МЧС, три волны обрушились на прибрежную зону города Северо-Курильска на острове Парамушир. Последняя оказалась самой разрушительной — суда в порту сорвало с причалов и вынесло в пролив. Почти 300 человек эвакуировали из порта. Пострадавших нет. В Северо-Курильске затопило рыбопромышленное предприятие «Алаид», сообщили в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

По сообщениям регионального Минздрава, одна женщина получила травмы в аэропорту во время толчков — её состояние оценивается как удовлетворительное. Здание поликлиники № 1 закрыли для оценки специалистами, а в одном из детских садов обрушилась внутренняя стена — детей экстренно распределяют по другим учреждениям.

Разрушенная стена в результате землетрясения на Камчатке. Видео © VK / МЧС по Камчатскому краю

«В основном здания устояли, но у одного из детских садов, который находился на ремонте, обрушился фасад. Погибших и пострадавших нет. Спасатели МЧС России его осмотрели, в настоящий момент здание огорожено», — говорится в сообщении ведомства.