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30 июля, 05:58

Смелые камчатские онкологи продолжили делать операцию, несмотря на землетрясение

Минздрав: Хирурги на Камчатке не прервали операцию во время землетрясения

Врачи онкологического диспансера на Камчатке не прервали хирургическое вмешательство, несмотря на подземные толчки. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Инцидент случился во время плановой операции — медицинский персонал продолжил работу, сохраняя полное спокойствие. В Минздраве отметили, что с пациентом всё хорошо. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

Врачи продолжили операцию. Видео © Telegram / «Минздрав Камчатского края»

Предварительно, землетрясение достигало магнитуды свыше 8 баллов, но не вызвало разрушений в медицинском учреждении.

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Что известно о землетрясении на Камчатке, ставшим мощнейшим с 1952 года: главное

30 июля на Камчатке было зарегистрировано землетрясение магнитудой 8,7, что является рекордным показателем с 1952 года. Впоследствии в Сети появились видео, снятые в аэропорту Елизово во время подземных толчков: на них видно, как с потолка отваливаются элементы обшивки. По итогам происшествия несколько граждан обратились за медицинской помощью.

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Обложка © Telegram / «Минздрав Камчатского края»

Алиса Хуссаин
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