Смелые камчатские онкологи продолжили делать операцию, несмотря на землетрясение

Врачи онкологического диспансера на Камчатке не прервали хирургическое вмешательство, несмотря на подземные толчки. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Инцидент случился во время плановой операции — медицинский персонал продолжил работу, сохраняя полное спокойствие. В Минздраве отметили, что с пациентом всё хорошо. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

Врачи продолжили операцию. Видео © Telegram / «Минздрав Камчатского края»