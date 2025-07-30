Смелые камчатские онкологи продолжили делать операцию, несмотря на землетрясение
Минздрав: Хирурги на Камчатке не прервали операцию во время землетрясения
Врачи онкологического диспансера на Камчатке не прервали хирургическое вмешательство, несмотря на подземные толчки. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Инцидент случился во время плановой операции — медицинский персонал продолжил работу, сохраняя полное спокойствие. В Минздраве отметили, что с пациентом всё хорошо. Хирургическое вмешательство прошло успешно.
Врачи продолжили операцию. Видео © Telegram / «Минздрав Камчатского края»
Предварительно, землетрясение достигало магнитуды свыше 8 баллов, но не вызвало разрушений в медицинском учреждении.
30 июля на Камчатке было зарегистрировано землетрясение магнитудой 8,7, что является рекордным показателем с 1952 года. Впоследствии в Сети появились видео, снятые в аэропорту Елизово во время подземных толчков: на них видно, как с потолка отваливаются элементы обшивки. По итогам происшествия несколько граждан обратились за медицинской помощью.
Обложка © Telegram / «Минздрав Камчатского края»