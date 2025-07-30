Двое в «лодке», не считая собаки: Цунами под Камчаткой загнало рыбаков в ловушку
Рыбаки и собака оказались заблокированы в машине из-за цунами на Камчатке
Цунами отрезало рыбаков от цивилизации в окрестностях Петропавловска-Камчатского. Обложка © Telegram / SHOT
Рыбацкая вылазка под Петропавловском-Камчатским едва не обернулась трагедией — внезапно накрывшее побережье цунами оставило людей без связи и доступа к дороге. Машину с собакой внутри подтопило. Об этом сообщил SHOT.
Цунами отрезало рыбаков от цивилизации в окрестностях Петропавловска-Камчатского. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах видно, как один из рыбаков забрался на крышу авто, чтобы разглядеть дорогу, но вокруг была лишь вода. Сам автомобиль начало подтапливать, из-за чего маленькая такса стала переживать. А вот самим «путешественникам на воде» было весело.
Напомним, что на Камчатке в ночь с 29 на 30 июля произошло землетрясение магнитудой 7,9 — самое мощное с 1952 года. Эпицентр находился в 149 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 километров. После подземных толчков в регионе была зафиксирована волна цунами, которая дошла до ряда прибрежных населённых пунктов. В Северо-Курильске были эвакуированы сотни местных жителей, а в Петропавловске-Камчатском введён режим чрезвычайной ситуации.