Двое в «лодке», не считая собаки: Цунами под Камчаткой загнало рыбаков в ловушку

Рыбацкая вылазка под Петропавловском-Камчатским едва не обернулась трагедией — внезапно накрывшее побережье цунами оставило людей без связи и доступа к дороге. Машину с собакой внутри подтопило. Об этом сообщил SHOT .

На кадрах видно, как один из рыбаков забрался на крышу авто, чтобы разглядеть дорогу, но вокруг была лишь вода. Сам автомобиль начало подтапливать, из-за чего маленькая такса стала переживать. А вот самим «путешественникам на воде» было весело.