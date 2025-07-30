Режим ЧС ввели в Петропавловске-Камчатском после мощного землетрясения
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Режим ЧС введён в Петропавловске-Камчатском после мощнейшего с 1952 года землетрясения. Об этом сообщил мэр города Евгений Беляев.
«Это означает, что все службы приведены в состояние повышенной готовности. Ведётся соответствующая работа в условиях после сильного землетрясения», — написал глава города.
Напомним, утром 30 июля (по местному времени) на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7 по шкале Рихтера, ставшее самым мощным в регионе с 1952 года. На полуострове была объявлена угроза цунами, волны высотой 3–4 м затронули Елизовский район. Также от землетрясения пострадали остров Сахалин и Курилы. Там цунами затопило рыбоперерабатывающий завод «Алаид», а на острове Шумшу смыло лагерь Русского географического общества, но учёные спаслись. Жертв удара стихии в России нет. Угроза цунами была объявлена также в Японии, США, Канаде, Индонезии и на Филиппинах. Что известно о событии к данному часу — читайте на Life.ru.