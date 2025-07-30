Угрозу цунами объявили ещё в Канаде, Индонезии и на Филиппинах
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После мощнейшего землетрясения на Камчатке угрозу цунами объявили ещё в Канаде, Индонезии и на Филиппинах.
В частности, предупреждение о возможном цунами действует на побережье тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия. Людей просят держаться подальше от береговой линии и не выходить в океан на лодках.
На Филиппинах угроза распространена на восточную часть. Камчатское землетрясение может вызвать волны высотой около метра в прибрежных регионах.
«Людям, чьи дома расположены очень близко к береговой линии соответствующих провинций, рекомендуется переехать вглубь материка», — заявили в Институте вулканологии и сейсмологии Филиппин.
Власти Индонезии также предупредили жителей об угрозе цунами. Здесь подземные толчки могут вызвать волны высотой до 50 см.
Ранее предупреждение о цунами объявлено также в Японии, на Аляске, Гавайях, в Калифорнии, Орегоне, на Галапагосских островах. Что известно о событии к данному часу — читайте на Life.ru.
Напомним, утром 30 июля (по местному времени) на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7 по шкале Рихтера, ставшее самым мощным в регионе с 1952 года. На полуострове была объявлена угроза цунами, волны высотой 3–4 м затронули Елизовский район. Также от землетрясения пострадали остров Сахалин и Курилы. Там цунами затопило рыбоперерабатывающий завод «Алаид», а на острове Шумшу смыло лагерь Русского географического общества, но учёные спаслись. Жертв удара стихии в России нет.