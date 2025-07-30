После мощнейшего землетрясения на Камчатке угрозу цунами объявили ещё в Канаде, Индонезии и на Филиппинах.

В частности, предупреждение о возможном цунами действует на побережье тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия. Людей просят держаться подальше от береговой линии и не выходить в океан на лодках.

На Филиппинах угроза распространена на восточную часть. Камчатское землетрясение может вызвать волны высотой около метра в прибрежных регионах.

«Людям, чьи дома расположены очень близко к береговой линии соответствующих провинций, рекомендуется переехать вглубь материка», — заявили в Институте вулканологии и сейсмологии Филиппин.

Власти Индонезии также предупредили жителей об угрозе цунами. Здесь подземные толчки могут вызвать волны высотой до 50 см.