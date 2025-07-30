Волны цунами после землетрясения на Камчатке дошли до США и Японии, выбросив китов на берег

Мощное землетрясение у побережья Камчатки вызвало цунами, которое уже дошло до Японии. В некоторых районах морем выбросило китов. Под угрозой также находятся прибрежные районы США. Об этом сообщило издание NHK.

После землетрясения на Камчатке волны цунами достигли Японии и США. Видео © Х / Jiss

«Предупреждение распространяется на прибрежные районы Тихого океана от самой северной префектуры Японии Хоккайдо до префектуры Вакаяма. Ожидаемая высота цунами составляет 3 метра», — говорится в материале.

По последним данным, на сушу в Японии уже выбросило несколько китов. Власти предупреждают о возможности повторных волн. В США также объявлено предупреждение о цунами — оно действует в Калифорнии и Орегоне. Жителям прибрежных районов рекомендовано не приближаться к берегу.