В японском городе Иокогама звучат сирены, оповещающие о цунами

В японском городе Иокогама утром 30 июля звучат сирены, предупреждающие о цунами. Власти призывают местных жителей укрыться в безопасных местах.

Первые волны уже зафиксированы в юго-восточной части города Тёси. Видео X / X_Informmer_X

В правительстве страны заявили о необходимости эвакуации с территорий, к которым приближается волна цунами, вызванная мощным землетрясением. Жителей Иокогамы призывают незамедлительно покинуть низинные районы и переместиться на возвышенности. Первые волны уже зафиксированы в юго-восточной части города Тёси, префектура Тиба.