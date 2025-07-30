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30 июля, 02:47

В японском городе Иокогама звучат сирены, оповещающие о цунами

В японском городе Иокогама утром 30 июля звучат сирены, предупреждающие о цунами. Власти призывают местных жителей укрыться в безопасных местах.

Первые волны уже зафиксированы в юго-восточной части города Тёси. Видео X / X_Informmer_X

В правительстве страны заявили о необходимости эвакуации с территорий, к которым приближается волна цунами, вызванная мощным землетрясением. Жителей Иокогамы призывают незамедлительно покинуть низинные районы и переместиться на возвышенности. Первые волны уже зафиксированы в юго-восточной части города Тёси, префектура Тиба.

Волна цунами после подземных толчков на Камчатке достигла Хоккайдо
Волна цунами после подземных толчков на Камчатке достигла Хоккайдо

Напомним, землетрясение на Камчатке магнитудой 8,7 стало сильнейшим с 1952 года. Очаг располагался в юго-западной части сейсмофокальной зоны. Разлом, вызванный движением литосферных плит, протянулся свыше 200 километров по направлению к глубоководному желобу. Зона активности оказалась связана с районами землетрясений, произошедших 17 августа 2024 года и 20 июля 2025 года, образовав протяжённую цепь разрывов.

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Обложка © X / X_Informmer_X

Виталий Приходько
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