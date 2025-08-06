В аэропорту Краснодара высказались о возможном открытии вслед за Геленджиком
Аэропорт Краснодара не получал распоряжений о возобновлении работы
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Пока распоряжений о возобновлении работы аэропорта Краснодара не поступало. При этом кадровый состав держат укомплектованным, работники регулярно проходят тренировки и обучение, а инфраструктура проверяется и поддерживается в готовности. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
«Распоряжений о возобновлении работы в адрес международного аэропорта «Краснодар» не поступало. С февраля 2022 года и на протяжении всего периода ограничений полетов международный аэропорт «Краснодар» поддерживает высокую степень готовности к возможному возобновлению работы», — цитирует РИА «Новости» сообщение.
Также прошлым летом была отремонтирована дополнительная рулёжная дорожка, проведён ремонт фасадов и привокзальной площади аэропорта.