В аэропорту Краснодара высказались о возможном открытии вслед за Геленджиком

Пока распоряжений о возобновлении работы аэропорта Краснодара не поступало. При этом кадровый состав держат укомплектованным, работники регулярно проходят тренировки и обучение, а инфраструктура проверяется и поддерживается в готовности. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.