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Регион
14 июля, 22:00

В Геленджике забронировано уже более 70% номеров на июль и август

Обложка © Shutter stock / FOTODOM/ Collection Maykova

Обложка © Shutter stock / FOTODOM/ Collection Maykova

Летний туристический сезон в Краснодарском крае входит в пиковую фазу. По данным региональных властей, Геленджик становится одним из лидеров по уровню бронирований.

«На июль-август в Геленджике забронировано уже более 70% номерного фонда», — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в эксклюзивном интервью Life.ru.

По его словам, курорт показывает стабильный рост: с начала года его посетили более 900 тысяч туристов — на 5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Власти ожидают, что загрузка продолжит расти в преддверии бархатного сезона.

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Напомним, что аэропорт Геленджика возобновляет работу после снятия ограничений на полёты. Первый рейс запланирован на 18 июля. По словам генерального директора ООО «Аэропорт Геленджик», все меры предосторожности приняты. Возобновление работы аэропорта значительно улучшит транспортную доступность курорта в пик летнего сезона.

Самое актуальное интервью для тех, кто собирается в отпуск, читайте по ссылке.

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Ольга Годуненко
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