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9 июля, 17:13

В Госдуме назвали Life.ru главные плюсы открытия аэропорта в Геленджике

Депутат Тарбаев заявил, что Крым выиграет от открытия аэропорта Геленджика

Геленджик. Обложка © VK / Аэропорт Геленджик

Геленджик. Обложка © VK / Аэропорт Геленджик

Открытие аэропорта в Геленджике снимет излишнюю нагрузку на воздушную гавань в Сочи, а также поможет туристам быстрее добираться на отдых в Крым. О преимуществах возобновления работы аэропорта Life.ru рассказал председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Безусловно, открытие аэропорта в Геленджике увеличит турпоток в Краснодарский край. Геленджик — это гавань, которая на юге расположена, и она всегда была заполнена туристическим потоком, поэтому я думаю, что это очень сильно повлияет. Это влияет в том числе и на Крым тоже. От Геленджика до Крыма ехать ближе, чем от Сочи до Крыма.

Сангаджи Тарбаев

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры

Безусловно, открытие аэропорта в Геленджике увеличит турпоток в Краснодарский край. Геленджик — это гавань, которая на юге расположена, и она всегда была заполнена туристическим потоком, поэтому я думаю, что это очень сильно повлияет. Это влияет в том числе и на Крым тоже. От Геленджика до Крыма ехать ближе, чем от Сочи до Крыма.
Безусловно, открытие аэропорта в Геленджике увеличит турпоток в Краснодарский край. Геленджик — это гавань, которая на юге расположена, и она всегда была заполнена туристическим потоком, поэтому я думаю, что это очень сильно повлияет. Это влияет в том числе и на Крым тоже. От Геленджика до Крыма ехать ближе, чем от Сочи до Крыма.

Парламентарий напомнил, что многие туристы приезжали на полуостров с пересадками: прилетали в Сочи, садились на поезд и через Краснодар ехали в Крым. Из Геленджика это сделать удастся гораздо быстрее, заверил депутат. По его словам, это будет так называемая мультимодальная перевозка пассажиров в Крым в том числе.

Тарбаев добавил, что сложно точно спрогнозировать в цифрах, на сколько увеличится турпоток в Краснодар с открытием аэропорта в Геленджике, однако прирост явно будет. Аэропорт открыли пока в режимном формате, напомнил депутат. Сейчас нужно понять, сколько рейсов запустят, и только потом можно анализировать ситуацию, объяснил он. Но уже очевидно, что запуск в работу воздушной гавани в Геленджике частично снимет нагрузку с аэропорта в Сочи.

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Напомним, аэропорт в Геленджике вскоре возобновит свою работу. Сообщалось, что открытие запланировано на 18 июля. Однако первые рейсы могут стартовать уже 10 июля. В целях обеспечения безопасности полёты будут осуществляться исключительно в светлое время суток. Аэропорт не работал с 2022 года. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал предстоящее открытие воздушной гавани важным решением, а также поблагодарил Росавиацию и правительство страны за сделанный шаг.

Ольга Годуненко
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