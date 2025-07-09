В Госдуме назвали Life.ru главные плюсы открытия аэропорта в Геленджике

Открытие аэропорта в Геленджике снимет излишнюю нагрузку на воздушную гавань в Сочи, а также поможет туристам быстрее добираться на отдых в Крым. О преимуществах возобновления работы аэропорта Life.ru рассказал председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Безусловно, открытие аэропорта в Геленджике увеличит турпоток в Краснодарский край. Геленджик — это гавань, которая на юге расположена, и она всегда была заполнена туристическим потоком, поэтому я думаю, что это очень сильно повлияет. Это влияет в том числе и на Крым тоже. От Геленджика до Крыма ехать ближе, чем от Сочи до Крыма. Сангаджи Тарбаев Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры

Парламентарий напомнил, что многие туристы приезжали на полуостров с пересадками: прилетали в Сочи, садились на поезд и через Краснодар ехали в Крым. Из Геленджика это сделать удастся гораздо быстрее, заверил депутат. По его словам, это будет так называемая мультимодальная перевозка пассажиров в Крым в том числе.