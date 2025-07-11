Аэропорт Геленджика объявил дату возобновления авиасообщения

Аэропорт Геленджика возобновляет работу, первый рейс запланирован на 18 июля. Росавиация сняла ограничения на полёты, действовавшие с 10 июля 2025 года.

«Первый рейс в Геленджик состоится 18 июля», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале воздушной гавани.

Генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко заявил, что аэропорт готов к приёму рейсов с учётом всех стандартов безопасности. Он подчеркнул, что все меры предосторожности приняты. Таранченко сказал, что обслуживание пассажиров и рейсов будет проходить в новом аэровокзале, который открыли в феврале 2022 года. Гендиректор назвал это событие важным для аэропорта и отметил, что коллектив долго готовился к возобновлению работы.

Пропускная способность нового аэровокзального комплекса составляет 891 человек в час, что позволит обслуживать более миллиона пассажиров ежегодно. Инфраструктура терминала включает 13 стоек регистрации и 6 выходов на посадку. Прилегающая территория оборудована парковкой и благоустроена ландшафтным парком.

Возобновление работы аэропорта значительно улучшит транспортную доступность курорта в пик летнего сезона. Это особенно важно для туристов, выбирающих Геленджик для отдыха.