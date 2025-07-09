Рост спроса на отдых в Геленджике после открытия аэропорта вырастет на треть, а в моменте и в 2–3 раза

Геленджик традиционно входит в топ бронирований самостоятельных туристов по России летом и в бархатный сезон. Это одно из любимых направлений отдыха семей с детьми. И в этом году оно особенно популярно из-за ситуации с Анапой. Открытие аэропорта в Геленджике улучшит транспортную доступность других курортов Краснодарского края, рассказал Life.ru директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

«По нашим прогнозам, после открытия аэропорта количество бронирований средств размещения в Геленджике во второй половине лета и в сентябре может увеличиться на 35–45%», — отметил эксперт.

При этом в моменте всплеск интереса к направлению может возрасти в 2–3 раза. Но непосредственно количество бронирований будет зависеть от уровня цен на авиабилеты и проживание, а также погодных условий. Директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин