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9 июля, 16:16

Рост спроса на отдых в Геленджике после открытия аэропорта вырастет на треть, а в моменте и в 2–3 раза

Директор АТАГ Брагин: Аэропорт в Геленджике увеличит интерес туристов в 2-3 раза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Геленджик традиционно входит в топ бронирований самостоятельных туристов по России летом и в бархатный сезон. Это одно из любимых направлений отдыха семей с детьми. И в этом году оно особенно популярно из-за ситуации с Анапой. Открытие аэропорта в Геленджике улучшит транспортную доступность других курортов Краснодарского края, рассказал Life.ru директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

«По нашим прогнозам, после открытия аэропорта количество бронирований средств размещения в Геленджике во второй половине лета и в сентябре может увеличиться на 35–45%», — отметил эксперт.

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При этом в моменте всплеск интереса к направлению может возрасти в 2–3 раза. Но непосредственно количество бронирований будет зависеть от уровня цен на авиабилеты и проживание, а также погодных условий.

Директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин

Росавиация: Аэропорт Геленджика готов к приёму и отправке самолётов с 10 июля
Росавиация: Аэропорт Геленджика готов к приёму и отправке самолётов с 10 июля

Напомним, аэропорт в Геленджике вскоре возобновит свою работу. Ранее уточнялось, что открытие запланировано на 18 июля. Однако позже стало известно, что первые рейсы стартуют десятого. В целях обеспечения безопасности полёты будут осуществляться исключительно в светлое время суток. Аэропорт не работал с 2022 года.

Ольга Годуненко
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