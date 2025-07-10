Туристы бросились бронировать отели в Геленджике после открытия аэропорта

Число запросов на размещение в отелях Геленджика увеличилось в два раза после новостей об открытии аэропорта. 9 июля количество поисковых запросов резко возросло по сравнению с 8 июля, а бронирования выросли на 14%. Об этом сообщил сервис онлайн-бронирования «Островок».

Эксперты уверены, что спрос на отдых в Геленджике продолжит расти в ближайшие недели. Сервис «Туту» сравнил запросы на бронирование отелей за две недели и выяснил, что интерес к Геленджику увеличился на 29%. Путешественники стали бронировать жильё на 8 ночей в среднем, тогда как раньше это было 5 ночей.