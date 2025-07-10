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10 июля, 12:01

Туристы бросились бронировать отели в Геленджике после открытия аэропорта

Запросы на отели в Геленджике выросли вдвое после открытия аэропорта

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Число запросов на размещение в отелях Геленджика увеличилось в два раза после новостей об открытии аэропорта. 9 июля количество поисковых запросов резко возросло по сравнению с 8 июля, а бронирования выросли на 14%. Об этом сообщил сервис онлайн-бронирования «Островок».

Эксперты уверены, что спрос на отдых в Геленджике продолжит расти в ближайшие недели. Сервис «Туту» сравнил запросы на бронирование отелей за две недели и выяснил, что интерес к Геленджику увеличился на 29%. Путешественники стали бронировать жильё на 8 ночей в среднем, тогда как раньше это было 5 ночей.

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Напомним, аэропорт Геленджика скоро возобновит работу. Планируется, что он откроется 18 июля, но первые рейсы могут начаться уже 10 июля. Для безопасности полеты будут выполняться только днем. Аэропорт не функционировал с 2022 года. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул значимость этого события и выразил благодарность Росавиации и правительству за поддержку.

Анастасия Никонорова
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