Сезон, в который никто не верил. Вениамин Кондратьев — о том, как Краснодарский край удержал туристов летом 2025 года

Краснодарский край этим летом вновь бьёт рекорды по числу туристов — несмотря на проблемы с транспортной доступностью и загрязнение мазутом в акваториях. Как регион справляется с вызовами сезона, что нового ждёт отдыхающих и какие перспективы открываются перед курортной отраслью — об этом губернатор края рассказал в эксклюзивном интервью Life.ru.

Тренды сезона – фестивали и туристы «выходного дня»

– Мы находимся на экваторе лета, его половина — уже позади. Как успехи?

– Первый месяц лета выдался необычно прохладным для наших курортов из-за обильных дождей, но резкого снижения числа туристов не произошло. С начала года у нас отдохнули порядка 6,5 млн человек – на уровне аналогичного периода 2024 года. Однодневных посетителей, которые приезжают на курорты без ночевки, погулять и посетить экскурсии, стало чуть больше – на 2%, чем в прошлом году – 2,5 млн человек. В июне прошел целый ряд детских и молодежных фестивалей, включая популярный VK Fest в «Сириусе» и «Равновесие» в Абрау-Дюрсо. Впереди запланированы еще десятки событий. Так что первый летний месяц можно считать разминкой перед началом большого сезона отдыха на Кубани, пик которого впереди, так как основная загрузка отелей традиционно приходится на август.

– По предварительным данным, сколько туристов посетили край в июне? Какие направления оказались наиболее устойчивыми?

Фото © ТАСС /Эрик Романенко

– В июне наш регион принял 2,5 млн туристов. В условиях закрытых для купания анапских пляжей это можно считать успехом. Ограничения введены Роспотребнадзором ради безопасности отдыхающих и восстановления территорий. Всего по краю доступными остаются 447 благоустроенных пляжей общей протяженностью более 115 километров. Они расположены вдоль берегов Черного, Азовского морей и внутренних водоемов. К услугам гостей порядка 11 тысяч отелей и гостиниц на любой вкус. Отмечу, что наряду с перераспределением туристского спроса в сторону Сочи, Геленджика, Ейска и предгорий, Анапа позиций тоже не сдает. Гости выбирают здесь безопасный отельный отдых в формате «все включено» и «ультра все включено», когда весь спектр услуг и развлечений для всей семьи можно получить практически не выходя за территорию гостиничного комплекса. Среди наиболее популярных направлений также Новороссийск, Туапсинский, Приморско-Ахтарский, Темрюкский и Славянский районы. Безусловно, основная масса отдыхающих летом приезжают именно к морю, на наших пляжах могут одномоментно загорать более 630 тысяч человек. Прямо сейчас в Краснодарском крае отдыхают 380 тысяч гостей.

В июне наш регион принял 2,5 млн туристов. В условиях закрытых для купания анапских пляжей это можно считать успехом. Вениамин Кондратьев губернатор Краснодарского края

Какие внутренние курорты смогли «выстрелить» несмотря на проблемы на побережье и за счет чего?

– Выделю растущую популярность Геленджика. С начала года курорт посетили более 900 тысяч отдыхающих, что на 5% больше прошлогоднего. На июль-август в Геленджике забронировано уже более 70% номерного фонда. Такой же рост турпотока наблюдаем в Новороссийске. Но это традиционные наши направления. А вот если говорить о новом тренде, то туристы чаще стали выбирать Азовское побережье. В фаворитах здесь Ейский район с ростом на 12%, на втором месте Славянский – 10%, почти вровень идет Приморско-Ахтарский. В муниципалитетах есть вся необходимая для качественного отдыха и досуга инфраструктура – благоустроенные набережные и пляжные территории, ухоженные скверы и парки. Современные азовские локации ничем не уступают черноморским. Здесь раздолье для набравших популярность кемпингов и глэмпингов, уникальные природные объекты, условия для рыбалки, пеших и велопрогулок. Вообще активный туризм становится одним из стратегических направлений в нашем регионе, возрождается традиция туристских походов. Для этого развиваем институт экскурсоводов – сейчас в этом направлении задействовано 400 профессиональных гидов.

На июль-август в Геленджике забронировано уже более 70% номерного фонда. Вениамин Кондратьев губернатор Краснодарского края

Туризм и экономика

– Каков прогноз по итогам всего сезона — удастся ли выйти хотя бы на половину уровня прошлого года?

– Краснодарский край всегда был, и надеюсь, останется лидером летнего туристического направления России. В первом полугодии эту позицию мы удержали, сейчас туроператоры говорят о росте бронирований на наши курорты. Рассчитываем, что росту турпотока поспособствует и открытие в ближайшее время аэропорта в Геленджике. На июль на регион приходится 45% всех бронирований по стране. А впереди еще самый любимый у туристов август, бархатный сезон и начало горнолыжного в декабре. Тут важно не только количество, но и качество отдыха. Для этого строим новейшие курортные комплексы, расширяем рекреационную сеть за счет новых направлений и объектов, увеличиваем номерной фонд, благоустраиваем наши курортные города и некурортные тоже. Те, кто приезжает к нам, отмечают, что Кубань житница, судя по ухоженным полям и садам, вдоль которых пролегают дороги. Курортная специфика должна считываться так же четко. Поэтому мы делаем акцент на благоустройстве, качестве сервиса, едином стиле торговых точек, развиваем придорожные ярмарки с местной фермерской продукцией.

– Отельеры говорили о снижении загрузки. А где, наоборот, спрос вырос? Есть ли неожиданные герои сезона?

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

– Как я уже сказал, традиционно любимыми туристами курортами остаются Геленджик, Новороссийск и Сочи, тут загрузка соразмерна турпотоку. Быстро набирает популярность Приазовье с его новыми локациями. Лично для меня недавним открытием стала строящаяся набережная в Ейске. Оборудованный пляж, фонтан, скамейки, площадка для детей, фуд-зона, парковка – все, что нужно. Таких территорий в крае нужно больше, поэтому выстраиваем стратегию развития кубанского Приазовья, а для Ейска поручил разработать собственную, чтобы этот насыщенный историей город процветал. Если говорить о начале сезона по объемам бронирований, то минкурортов вместе с туроператорами составило такой рейтинг: Сочи – 59% от всех бронирований туров в Краснодарский край в июле, Геленджик – 19%, Анапа – 13%, Туапсе – 6%.

На Сочи приходится 59% от всех бронирований туров в Краснодарский край в июле, на Геленджик – 19%, а на Анапу – 13%. Вениамин Кондратьев губернатор Краснодарского края

– Какие меры поддержки бизнеса уже дали эффект и какие вы бы назвали самыми своевременными?

– Курортная сфера в Краснодарском крае — безусловный лидер по привлечению инвестиций. Сегодня в реализации 76 проектов с объемом инвестиций более 860 млрд рублей, они нацелены на развитие инфраструктуры для отдыха и оздоровления. Чтобы поддерживать интерес бизнеса, предлагаем инвесторам ряд преференций. Например, льготу по налогу на имущество на 10 лет при вложении в строительство гостиничного и санаторно-курортного назначения. В целом у нас 210 мер поддержки бизнеса в крае, эта система очень эффективно работает, судя по росту инвестиций. Что касается наиболее своевременных мер поддержки, то, конечно же, направили их на сохранение туристической инфраструктуры в Анапе и Темрюкском районе. Комплекс краевых и федеральных мер рассчитаны на поддержку предприятий, пострадавших в результате разлива нефтепродуктов. Выдаем им микрозаймы с минимальными процентами, приостанавливаем турналог, на правительственном уровне утвердили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Все это должно стабилизировать бизнес, по такому же пути мы пошли в период пандемии, и это дало эффект в виде развития промышленности, санкурсферы и других направлений.

Городская среда и внутренний туризм

– Лето – это не только море. Что делается для туристов в горах, в аграрных районах, на эно- и гастромаршрутах?

– Краснодарский край привлекает разнообразными направлениями отдыха – от посещения местных виноделен и экоферм до активных пеших прогулок и событийного туризма. Работают более 730 объектов турпоказа и более 300 турмаршрутов, интересных с этнографической, археологической и исторической сторон. Их можно посещать при любой погоде, не ограничиваясь пляжным отдыхом. Доступны пешие, велосипедные, конные, водные авто- и мотомаршруты. Для активных туристов к сезону мы благоустроили более 30 новых треков. Экскурсионных маршрутов в крае более 200, примечательно, что в год 80-летия Великой Победы популярными остаются патриотические – их у нас более 50.

Экскурсионных маршрутов в крае более 200, примечательно, что в год 80-летия Великой Победы популярными остаются патриотические – их у нас более 50. Вениамин Кондратьев губернатор Краснодарского края

Гостям нравится разнообразить пребывание на Кубани за счет посещения объектов сельского, эко- и гастротуризма. О винном направлении скажу особо: к услугам посетителей у нас 30 виноделен, которые представляют собой живописные усадьбы с ресторанчиками, зонами для прогулок и фотосессий. Эти локации можно посещать и весной, и осенью, что позволяет нам уходить от фактора сезонности. За последние два года количество туристов на винодельнях увеличилось вдвое, в этом году рассчитываем принять не менее 1 млн человек. Уже запланировали традиционную Черноморскую винную неделю, которая каждый год собирает десятки тысяч гостей.

За последние два года количество туристов на винодельнях увеличилось вдвое, в этом году рассчитываем принять не менее 1 млн человек Вениамин Кондартьев губернатор Краснодарского края

– Какие маршруты внутреннего туризма вы бы посоветовали тем, кто не готов ехать на побережье?

– Самые популярные маршруты – «Винные дороги Краснодарского края» и «Золотое кольцо Боспорского царства». Это не мой совет, а выбор тысяч туристов. Среди наиболее посещаемых локаций терренкур «Маркотх» в Геленджике, смотровая площадка «Ласточкины гнезда» в Анапе. А также ботаническая тропа в Абрау-Дюрсо под Новороссийском, которая подходит для семейного отдыха с детьми. Учитывая эту специфику в каникулярный период, разработали всего 16 турмаршрутов для организованных детских групп. Вместо моря в июле можно выбрать отдых в предгорьях, где намного прохладнее, есть уютные отельчики и потрясающие виды. Можно любоваться степью и лиманами, посетить благоустроенные степные пляжи и погрузиться в историю края, побывав на знаковых местах и оценив неповторимую архитектуру кубанских городов, колорит казачьих станиц. Краснодарский край как любимая книга: возвращаясь, всегда можно найти что-то новое.