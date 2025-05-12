Российские зумеры подсели на «пивной туризм»

В России набирает популярность так называемый «пивной туризм» — за последние годы экскурсии на заводы и фабрики стали настоящим трендом.

Как выяснил SHOT ПРОВЕРКА, наибольшим спросом пользуются поездки на пивоварни и предприятия по производству алкоголя. Стоимость посещения варьируется от 1,5 до 3 тысяч рублей с человека. Группам туристов показывают процесс производства, рассказывают об истории напитков, а главное — предлагают безлимитную дегустацию пива, включённую в стоимость экскурсии. Обычно тур длится не более трёх часов.

Несмотря на популярность пивных туров, врачи предупреждают о вреде чрезмерного потребления пива. Регулярное употребление этого напитка может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, нарушению обмена веществ, повреждению печени, а также к формированию алкогольной зависимости. Особенно опасна иллюзия безвредности пива, которая часто приводит к его чрезмерному и частому потреблению.

На втором месте по популярности — экскурсии на кондитерские фабрики и пищевые предприятия, где производят сырки, мороженое и шоколад. За аналогичную стоимость гости могут поучаствовать в мастер-классах, попробовать приготовить продукт и даже забрать готовую продукцию прямо с конвейера. Третью строчку рейтинга занимают заводы по производству косметики. Но если раньше такие экскурсии были частью профориентации для школьников, то сегодня именно молодёжь сделала их модным развлечением.