Россиянам рассказали, как вернуть деньги за билеты после массовых отмен рейсов

Получить компенсацию за билеты для пассажиров, застрявших в Пулково и некоторых других российских аэропортах из-за угрозы украинских БПЛА, будет крайне затруднительно. Об этом изданию «Постньюс» сообщил авиаэксперт Олег Пантелеев. Он объяснил, что массовые задержки рейсов практически по всей стране произошли не по вине авиакомпаний.

Тем не менее, эксперт уточнил, что возврат средств возможен при оформлении «вынужденного возврата».