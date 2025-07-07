Россиянам рассказали, как вернуть деньги за билеты после массовых отмен рейсов
Пантелеев: Вернуть деньги за билеты будет сложно из-за причины отмен рейсов
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Получить компенсацию за билеты для пассажиров, застрявших в Пулково и некоторых других российских аэропортах из-за угрозы украинских БПЛА, будет крайне затруднительно. Об этом изданию «Постньюс» сообщил авиаэксперт Олег Пантелеев. Он объяснил, что массовые задержки рейсов практически по всей стране произошли не по вине авиакомпаний.
Тем не менее, эксперт уточнил, что возврат средств возможен при оформлении «вынужденного возврата».
«Если пассажир понимает, что не успевает на какое-то мероприятие, из-за которого он брал билеты на рейс, то в такой ситуации можно претендовать на получение полной стоимости, уплаченной за билет, даже если этот билет приобретён по невозвратному календарю», — пояснил специалист.
Напомним, что массовые задержки и отмены рейсов начались 5 июля в петербургском Пулково и других российских аэропортах. Причиной тому стала угроза налёта украинских БПЛА. За несколько дней воздушная гавань культурной столицы приняла решение об отмене более 30 рейсов, а более 100 были перенесены на неопределённое время. В московском Шереметьево 6 июля 171 рейс был отменён, а 56 — выполнены с опозданием. Коллапс привёл к тому, что сотни пассажиров оказались в стенах аэропорта в полном неведении. Авиакомпании понесли колоссальный ущерб, который оценивается в 20 миллиардов.