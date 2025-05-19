Туризм, качество и спрос: Экономист назвал Life.ru причины подорожания лодок в России

В мае 2025 года наблюдается заметное увеличение цен на моторные и надувные лодки в России. Экономист, кандидат экономических наук и доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал Life.ru, что в текущем году активизировался интерес населения к внутреннему туризму и речным круизам, что стимулирует спрос на водные суда.

В этом году население обратило внимание на круизы по России, в том числе на туризм и отдых. Именно поэтому спрос на лодки в этом году значительно растёт. По всем странам хоть и бывают провалы в спросе на лодки, но цены не падают – по всем категориям цены ежегодно растут на 5-7%. На рынке растёт спрос и на лодки с электрическим или гибридным двигателем. Александр Тимофеев Экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова

Как отмечает эксперт, российские производители совершенствуют технологии и качество сборки — отечественные лодки с каждым годом всё ближе к зарубежным. Появляются новые модульные конструкции, которые дают быстро трансформировать суда под различные задачи: отдых, коммерческая рыбалка или экстремальный туризм.

Согласно спросу в интернете, максимальный интерес к надувным лодкам проявляют жители Самарской области — спрос здесь в 2,2 раза превышает средний по стране. В регионе этому способствует благоприятный климатический фактор. Также значительная активность наблюдается в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Моторные лодки популярны в Бурятии, Астраханской, Оренбургской, Владимирской и Томской областях.

«Согласно глобальному отчёту о рынке сбыта моторных лодок, ожидается, что в период с 2026 по 2033 годы рынок будет демонстрировать устойчивый рост. Этому будут способствовать стабильно высокий спрос со стороны потребителей и непрерывные инновации. По прогнозам, в 2025 году объём рынка моторных лодок в России составит 10 миллиардов рублей», — заявил собеседник Life.ru.

В структуре рынка наблюдается рост производства и импорта, главным образом из Китая и Италии. Самый высокий спрос на все категории лодок в Москве и Московской области. С приходом весны он возрастает в среднем на 12–18 процентов. В сегменте моторных судов лидируют бренды Yamaha (доля 11,9%), Hangkai (6,4%), Tohatsu (6,3%), Suzuki (5,6%) и Mercury (4,9%). Среди гидроциклов самые популярные марки — BRP Sea-Doo (68,1%), Yamaha (19,5%), Kawasaki (5,8%) и Jet Motor (1,3%).

Эксперт выделил определённые марки. Лодки «FORT boat» занимают первое место по продажам — средняя цена около 23 тысяч рублей. Компания «Таймень» выпускает более 50 моделей ПВХ лодок, разделённых на три категории, с усреднённой стоимостью порядка 66 тысяч рублей. Фирма «Hunterboat» предлагает модели с надёжным транцем стоимостью примерно 50 тысяч рублей. Средняя цена надувных лодок у этого бренда достигает 75 тысяч рублей.