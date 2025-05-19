Туризм, качество и спрос: Экономист назвал Life.ru причины подорожания лодок в России
Экономист Тимофеев: Цены на моторные и надувные лодки ежегодно растут на 5-7%
Рыбак на моторной лодке. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mindscape studio
В мае 2025 года наблюдается заметное увеличение цен на моторные и надувные лодки в России. Экономист, кандидат экономических наук и доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал Life.ru, что в текущем году активизировался интерес населения к внутреннему туризму и речным круизам, что стимулирует спрос на водные суда.
В этом году население обратило внимание на круизы по России, в том числе на туризм и отдых. Именно поэтому спрос на лодки в этом году значительно растёт. По всем странам хоть и бывают провалы в спросе на лодки, но цены не падают – по всем категориям цены ежегодно растут на 5-7%. На рынке растёт спрос и на лодки с электрическим или гибридным двигателем.
Как отмечает эксперт, российские производители совершенствуют технологии и качество сборки — отечественные лодки с каждым годом всё ближе к зарубежным. Появляются новые модульные конструкции, которые дают быстро трансформировать суда под различные задачи: отдых, коммерческая рыбалка или экстремальный туризм.
Согласно спросу в интернете, максимальный интерес к надувным лодкам проявляют жители Самарской области — спрос здесь в 2,2 раза превышает средний по стране. В регионе этому способствует благоприятный климатический фактор. Также значительная активность наблюдается в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Моторные лодки популярны в Бурятии, Астраханской, Оренбургской, Владимирской и Томской областях.
«Согласно глобальному отчёту о рынке сбыта моторных лодок, ожидается, что в период с 2026 по 2033 годы рынок будет демонстрировать устойчивый рост. Этому будут способствовать стабильно высокий спрос со стороны потребителей и непрерывные инновации. По прогнозам, в 2025 году объём рынка моторных лодок в России составит 10 миллиардов рублей», — заявил собеседник Life.ru.
В структуре рынка наблюдается рост производства и импорта, главным образом из Китая и Италии. Самый высокий спрос на все категории лодок в Москве и Московской области. С приходом весны он возрастает в среднем на 12–18 процентов. В сегменте моторных судов лидируют бренды Yamaha (доля 11,9%), Hangkai (6,4%), Tohatsu (6,3%), Suzuki (5,6%) и Mercury (4,9%). Среди гидроциклов самые популярные марки — BRP Sea-Doo (68,1%), Yamaha (19,5%), Kawasaki (5,8%) и Jet Motor (1,3%).
Эксперт выделил определённые марки. Лодки «FORT boat» занимают первое место по продажам — средняя цена около 23 тысяч рублей. Компания «Таймень» выпускает более 50 моделей ПВХ лодок, разделённых на три категории, с усреднённой стоимостью порядка 66 тысяч рублей. Фирма «Hunterboat» предлагает модели с надёжным транцем стоимостью примерно 50 тысяч рублей. Средняя цена надувных лодок у этого бренда достигает 75 тысяч рублей.
А ранее Life.ru рассказывал, сколько россиянам нужно копить на покупку машины. При средней зарплате в 89646 рублей (данные Росстата за февраль 2025 года) семье из двух человек потребуется от 10 до 12 месяцев, чтобы накопить на Lada Granta базовой комплектации за 966 тысяч рублей. Более трёх лет понадобится, чтобы собрать деньги на китайскую иномарку за 3,7 миллиона.