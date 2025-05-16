Lada за год: Стало известно, сколько россиянам нужно копить на покупку машины

В России при средней зарплате в 89646 рублей (данные Росстата за февраль 2025 года) семье из двух человек потребуется от 10 до 12 месяцев, чтобы накопить на Lada Granta базовой комплектации за 966 тысяч рублей. Более трёх лет понадобится, чтобы собрать деньги на китайскую иномарку за 3,7 миллиона.

По данным аналитиков, в апреле 2025 года цены на новые автомобили в России сильно варьировались: китайские модели в среднем оценивались в 3,7 миллиона рублей, тогда как отечественные машины стоили примерно 1,58 миллиона. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен, что приведёт к увеличению срока эксплуатации транспортных средств.

Это повлияет на увеличение среднего возраста автопарка и срок владения автомобилем — до 7–10 лет вместо привычных 3–5. При этом возрастёт спрос на подержанные машины. Покупателям придётся смириться с меньшей доступностью новых авто и повышенными затратами на обслуживание стареющего транспорта.

За последние десять лет цены на автомобили выросли втрое, а за последние два года — на 50%, сообщает РИА «ФедералПресс». По данным издания, если раньше для покупки средней машины требовалось откладывать около 2,5 лет, то сейчас — почти 3,5 года.

При средней зарплате россиянину потребуется почти три года непрерывных сбережений для покупки автомобиля среднего класса за примерно 3,11 миллиона рублей. Для китайской иномарки нужно более четырёх лет. Чтобы купить российское авто за 1,58 миллиона рублей, необходимо откладывать примерно полтора года.