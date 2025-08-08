Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 августа, 08:15

Новая «‎Паутина»: Дома на колёсах с дронами ВСУ тайно прибыли в Россию со списком мишеней

Фура с дронами, которая взорвалась на трассе «Чита — Хабаровск». Обложка © Телеграм / ЧП Чита

Украинские военные попытались снова провернуть массовую атаку дронами, спрятанными в авто. В этот раз ВСУ хотели использовать дома на колёсах для запуска беспилотников в двух регионах России.

По сведениям SHOT, украинские военные планировали осуществить запуск FPV-дронов из пикапов в Ростовской и Саратовской областях. Но ВСУ постигла неудача – вражеские объекты оперативно нейтрализовали наши силовики.

Напомним, 1 июня ВСУ атаковали российские военные аэродромы в пяти регионах. Для нанесения ударов в рамках операции «‎Паутина» применялись БПЛА, которые тайно доставлялись в грузовике. В организации этих перевозок подозревается 37-летний Артём Тимофеев из Донецка. Он объявлен в федеральный розыск. Кадрами взлёта дронов из фур поделился Life.ru. Находившиеся рядом водители оказались не робкого десятка и начали сбивать камнями БПЛА, рискнув жизнью. Среди них оказался герой из Белоруссии.

Андрей Бражников
