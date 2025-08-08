В Сочи загудели сирены воздушной тревоги вслед за Анапой
Сирены зазвучали в Сочи на фоне угрозы атаки БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74
Власти Сочи уведомили население об угрозе атаки украинских БПЛА. Об этом у себя в телеграм-канале написал мэр города Андрей Прошунин. Очевидцы публикуют видео, на котором слышно, как в городе гудят сирены воздушной тревоги.
«На территории города Сочи объявлена угроза атаки БПЛА», — объявил градоначальник и призвал отдыхающих и жителей города искать укрытия. Он напомнил, что снимать работу ПВО запрещено.
Ранее Life.ru сообщал, что в Анапе также сегодня зазвучали сирены воздушной тревоги. Администрация курортного города отметила, что это не проверка работоспособности системы. В регионе действительно оповещали население о беспилотниках ВСУ.