В Сочи загудели сирены воздушной тревоги вслед за Анапой

Власти Сочи уведомили население об угрозе атаки украинских БПЛА. Об этом у себя в телеграм-канале написал мэр города Андрей Прошунин. Очевидцы публикуют видео, на котором слышно, как в городе гудят сирены воздушной тревоги.

«На территории города Сочи объявлена угроза атаки БПЛА», — объявил градоначальник и призвал отдыхающих и жителей города искать укрытия. Он напомнил, что снимать работу ПВО запрещено.