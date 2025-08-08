Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 10:12

В Сочи загудели сирены воздушной тревоги вслед за Анапой

Сирены зазвучали в Сочи на фоне угрозы атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74

Власти Сочи уведомили население об угрозе атаки украинских БПЛА. Об этом у себя в телеграм-канале написал мэр города Андрей Прошунин. Очевидцы публикуют видео, на котором слышно, как в городе гудят сирены воздушной тревоги.

«На территории города Сочи объявлена угроза атаки БПЛА», — объявил градоначальник и призвал отдыхающих и жителей города искать укрытия. Он напомнил, что снимать работу ПВО запрещено.

Появились кадры жуткой смерти бойца ВСУ при попытке увезти на мопеде российский трофей
Появились кадры жуткой смерти бойца ВСУ при попытке увезти на мопеде российский трофей

Ранее Life.ru сообщал, что в Анапе также сегодня зазвучали сирены воздушной тревоги. Администрация курортного города отметила, что это не проверка работоспособности системы. В регионе действительно оповещали население о беспилотниках ВСУ.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar