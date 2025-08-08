Появились кадры жуткой смерти бойца ВСУ при попытке увезти на мопеде российский трофей

Оголившийся на жаре военнослужащий ВСУ нашёл где-то в кустах российский дрон. Он решил привязать его к мопеду и увезти показать своим сослуживцам, но беспилотник неожиданно сдетонировал. Кадры опубликовал телеграм-канал «Военкоры русской весны».

Военнослужащий несёт дрон к мотоциклу. Фото © Telegram / Военкоры русской весны

Мужчина аккуратно перенёс беспилотник к своему мотоциклу и закрепил его за сиденьем, полагая, что аппарат уже не «выкинет» никаких сюрпризов. Однако едва он тронулся с места, как дрон внезапно взорвался.

Взрыв беспилотника. Фото © Telegram / Военкоры русской весны

Видимо, незадачливый боец решил, что раз уж канал связи на оптоволокне оборвался, то дрон превратился в пустышку.