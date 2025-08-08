Появились кадры жуткой смерти бойца ВСУ при попытке увезти на мопеде российский трофей
Оголившийся на жаре военнослужащий ВСУ нашёл где-то в кустах российский дрон. Он решил привязать его к мопеду и увезти показать своим сослуживцам, но беспилотник неожиданно сдетонировал. Кадры опубликовал телеграм-канал «Военкоры русской весны».
Военнослужащий несёт дрон к мотоциклу. Фото © Telegram / Военкоры русской весны
Мужчина аккуратно перенёс беспилотник к своему мотоциклу и закрепил его за сиденьем, полагая, что аппарат уже не «выкинет» никаких сюрпризов. Однако едва он тронулся с места, как дрон внезапно взорвался.
Взрыв беспилотника. Фото © Telegram / Военкоры русской весны
Видимо, незадачливый боец решил, что раз уж канал связи на оптоволокне оборвался, то дрон превратился в пустышку.
Ранее боец с позывным Грибник рассказал, что в Запорожской области российские операторы БПЛА создали мёртвую зону, любой зашедший в которую будет обречён на смерть. По его словам, она простирается вглубь на 23 километра, и это «абсолютный kill zone».