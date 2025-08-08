Не до боёв: Страшная болезнь массово косит солдат ВСУ в окопах вместо Армии России
Вспышки дизентерии подорвали боеготовность ВСУ в Херсонской области на 70%
Боеготовность некоторых подразделений ВСУ, расположенных в Херсонской области, резко упала до уровня ниже 30 процентов. Причиной этому стали вспышки дизентерии или аналогичного заболевания, рассказали РИА «Новости» в антифашистском подполье.
«В подразделениях украинской армии начались стандартные для жаркого лета проблемы: некачественная вода и пища. По нашей информации, в некоторых подразделениях боеготовность ниже 30% из-за дизентерии или схожего заболевания», — заявил собеседник агентства.
На ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в украинской армии, помимо высоких температур и проблем с обеспечением качественной питьевой водой, могут оказывать влияние и другие факторы. К ним отнесли сомнительные условия быта и эпидемиологическую обстановку.
