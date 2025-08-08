Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 06:52

Не до боёв: Страшная болезнь массово косит солдат ВСУ в окопах вместо Армии России

Вспышки дизентерии подорвали боеготовность ВСУ в Херсонской области на 70%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristopher rogel blanquet

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristopher rogel blanquet

Боеготовность некоторых подразделений ВСУ, расположенных в Херсонской области, резко упала до уровня ниже 30 процентов. Причиной этому стали вспышки дизентерии или аналогичного заболевания, рассказали РИА «Новости» в антифашистском подполье.

«В подразделениях украинской армии начались стандартные для жаркого лета проблемы: некачественная вода и пища. По нашей информации, в некоторых подразделениях боеготовность ниже 30% из-за дизентерии или схожего заболевания», — заявил собеседник агентства.

На ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в украинской армии, помимо высоких температур и проблем с обеспечением качественной питьевой водой, могут оказывать влияние и другие факторы. К ним отнесли сомнительные условия быта и эпидемиологическую обстановку.

«Единственный верный выбор»: Сальдо рассказал о сдаче в плен раненого ВСУшника
«Единственный верный выбор»: Сальдо рассказал о сдаче в плен раненого ВСУшника

Ранее стало известно, что российская армия готовит мощный удар по Херсону. ВС РФ планирует в ближайшее время начать наступление на регион, чтобы взять под свой контроль данные территории. Life.ru подробно рассказал в своём большом материале, чего стоит ждать от наших парней и чем закончатся бои.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar