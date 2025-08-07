Время вернуть Херсон: Россия готовит мощный удар — ВСУ в панике На фоне активизации боевых действий на Днепровском направлении в США резко заговорили о возможном наступлении на Херсон. Что происходит в городе в августе 2025 года и ждать ли освобождения в ближайшее время — в материале Life.ru. 7 августа, 12:00 Армия России уничтожает позиции ВСУ на Херсонском направлении. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

30 сентября 2022 года Херсонская область стала новым субъектом Российской Федерации. Но уже 11 ноября 2022 года войска вынуждены были покинуть правобережную часть региона. В Министерстве обороны сообщали, что все военнослужащие переброшены на левый берег Днепра, ни одной единицы военной техники и вооружения противнику не оставлено. Через несколько дней в населённые пункты, в том числе Херсон, начали заходить подразделения ВСУ. Теперь же ситуация изменилась — и город в ближайшее время может вернуться под контроль России.

Наступление на Херсон в 2025 году: последние новости

С того момента как в областном центре появились украинские боевики, город постоянно обстреливается — российские войска уничтожают инфраструктуру ВСУ. Несколько дней назад была нанесена серия ударов по мосту, соединяющему основную часть Херсона с Корабельным районом.

— Поражение этой транспортной артерии существенно усложнит снабжение сил ВСУ, размещённых на Корабельном, частично отрезав их от «Большой земли». Частично, так как на остров ведут два моста — железнодорожный и автомобильный. Удары были нанесены по второму, — объяснил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Американский канал CNN утверждает, что российские войска готовятся высадить в этой части Херсона уже в ближайшие недели. Как раз изоляция Корабельного района и говорит об этом. Это подтверждают и российские эксперты.

— Удары по мостам, как правило, предваряют крупное наступление. Ждём хороших новостей с относительно спокойного в последнее время Херсонского направления, — отметил военкор Александр Коц.

Военный блогер Юрий Подоляка также склоняется к тому, что наступление возможно.

— Предпосылки есть. Более того, действия наших авиации, дронщиков и артиллеристов явно готовят такой сценарий <…> То есть CNN основывает свои выводы не на пустом месте. А что будет в реальности — поглядим. Не исключён вариант, что мы таким образом растягиваем силы противника перед второй фазой большого летнего наступления, — пишет он.

Военный эксперт Александр Матюшин в разговоре с Life.ru напомнил, что освобождение Херсона в 1944 году шло с двух направлений. Войска на тот момент полковника Василия Маргелова форсировали Днепр, а с севера продвигалась ещё одна группировка советских войск.

— Форсировать Днепр задача сложная, ведь его ширина доходит до 1200 метров, но осуществимая. Для этого нужно максимально нейтрализовать силы противника на другом берегу. Также необходимо выбрать время для переброски сил. Подразделения Маргелова делали это ночью, поэтому не удивляйтесь, если вы проснётесь, а в Херсоне уже российские войска, — отметил Матюшин.

ВСУ используют мирных жителей Херсона: доказательства и последствия

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ используют в своих целях гражданскую инфраструктуру Карантинного острова. Жилые дома используются для запуска БПЛА и корректировки огня по левому берегу. Поэтому неудивительно, что туда наносятся удары. В свою очередь, оккупационные власти Херсона начали эвакуацию с Корабельного района.

— Идут пешие колонны гражданских через железнодорожный мост. Люди покидают территорию, которую киевский режим превратил в сплошной укрепрайон, — рассказал глава региона.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

CNN также подтверждает, что киевские власти вывозят мирное население. И отмечают важную деталь: российские войска не наносят удары по мирным жителям.

— По сообщениям местных жителей, обстрелы на полуострове продолжались, но дроны, похоже, не трогали эвакуационные колонны. Измученные местные жители плакали одновременно от облегчения и тревоги за будущее, когда добрались до пункта оказания помощи, — говорится в материале.

Освобождение Херсона: стратегическое значение для России и последствия для Украины

Помимо того что Россия возвращает свои конституционные территории, войска получат и плацдарм для дальнейшего наступления.

— Если внимательно рассмотреть местность, то перед нами степь с небольшими реками и большое количество населённых пунктов. Продвигаться в голом поле тяжело, но перед ВС РФ открываются сразу несколько направлений. Это и Запорожье с Днепропетровском, и Николаев с Одессой. Для того чтобы развивать наступление, нужно создать устойчивое присутствие на правом берегу, — объяснил Александр Матюшин.

Карты зоны СВО в районе Херсона, 7 августа 2025 года. Фото © divgen.ru

Вместе с этим Киев понесёт колоссальные репутационные потери, так как долгое время взятие Херсона украинскими подразделениями преподносилось как победа над Россией.

— Говорить, что после освобождения Херсона западные страны резко перестанут поддерживать Украину, видя провалы на фронтах, не имеет смысла. Они будут поддерживать киевский режим до последнего. Однако внутри страны ситуация может измениться. Несмотря на зомбирование украинцев, отрицать потерю областного центра не получится, что может вызвать вопросы. Согласно телемарафону, ВСУ до сих пор в Курской области, а тут уже маячит перспектива потери Херсона, — подытожил собеседник Life.ru.

Авторы Даниил Черных