Жители Херсона колоннами покидают микрорайон, который ВСУ превратили в военную базу

Жители Херсона массово покидают микрорайон Корабел (также Остров) на Карантинном острове. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Он отметил, что ВСУ превратили эту территорию в укрепрайон.

Эвакуация жителей Херсона из микрорайона Корабел. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

«С самого утра с микрорайона Остров идут пешие колонны гражданских через железнодорожный мост. Люди покидают территорию, которую киевский режим превратил в сплошной укрепрайон», — написал Сальдо в своём телеграм-канале.

Глава региона добавил, что воздух над районом чист, людям дают возможность спокойно уйти. Также Сальдо напомнил, что до этого российские войска нанесли удар по автомобильному мосту на острове Корабел, который использовался в логистике ВСУ. Теперь, отметил губернатор, на очереди железнодорожная конструкция, что говорит о подготовке к новому этапу — освобождению правобережья.