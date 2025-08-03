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Регион
3 августа, 08:55

ВСУ превратили остров в Херсоне в военную базу и выселяют население

Эвакуацию объявили на Карантинном острове в Херсоне, ставшем военной базой ВСУ

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Украинские власти Херсона объявили эвакуацию с Карантинного острова, который, превратился в военную базу Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Главарь оккупационной администрации Херсонской области Прокудин объявил эвакуацию мирных жителей с Карантинного острова в Херсоне (микрорайон »Корабел«)», — написал глава региона.

Сальдо утверждает, что остров используется ВСУ в военных целях: на крышах жилых домов размещены операторы дронов и наводчики, со дворов школ ведутся обстрелы левобережья Днепра из миномётов, а в помещениях судозаводов укрывается военная техника и боеприпасы. В связи с этим мирным жителям целесообразно покинуть данный район.

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Ранее Life.ru сообщал, что удары ВС России по объектам ВСУ в Харькове сняли на видео. Очевидцы зафиксировали серию мощных взрывов в Шевченковском районе города

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Наталья Афонина
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