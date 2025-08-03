ВСУ превратили остров в Херсоне в военную базу и выселяют население

Украинские власти Херсона объявили эвакуацию с Карантинного острова, который, превратился в военную базу Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо утверждает, что остров используется ВСУ в военных целях: на крышах жилых домов размещены операторы дронов и наводчики, со дворов школ ведутся обстрелы левобережья Днепра из миномётов, а в помещениях судозаводов укрывается военная техника и боеприпасы. В связи с этим мирным жителям целесообразно покинуть данный район.