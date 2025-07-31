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Регион
31 июля, 04:05

Киев готовит высадку десанта на побережье Херсонской области

Сальдо: ВСУ усилили активность у Тендровской и Кинбурнской кос

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Украинские военные готовят возможную высадку у побережья Херсонской области. Об этом РИА «Новости» рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, основное внимание противника сосредоточено на районах Тендровской и Кинбурнской кос. Там развернули беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, а в Очакове работает FPV-центр, откуда ведётся разведка.

Сальдо отметил, что попытки новых десантов остаются вероятными, однако российская сторона располагает сведениями о планах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что передовые позиции удерживаются российскими бойцами, а воздушную обстановку контролируют дроны.

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А ранее Сальдо рассказал, что российские войска провели успешную операцию против украинской военной инфраструктуры в Николаевской области, нанеся мощный удар по порту в Очакове. Отмечается, что именно оттуда ВСУ хотели перебросить десант на Тендровскую косу.

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Тимур Хингеев
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