Киев готовит высадку десанта на побережье Херсонской области

Украинские военные готовят возможную высадку у побережья Херсонской области. Об этом РИА «Новости» рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, основное внимание противника сосредоточено на районах Тендровской и Кинбурнской кос. Там развернули беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, а в Очакове работает FPV-центр, откуда ведётся разведка.

Сальдо отметил, что попытки новых десантов остаются вероятными, однако российская сторона располагает сведениями о планах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что передовые позиции удерживаются российскими бойцами, а воздушную обстановку контролируют дроны.