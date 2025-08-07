Новости СВО. Армия России дробит ВСУ у Константиновки и сжимает клещи под Купянском, переговоры Москвы и Вашингтона, 7 августа Армия России берёт под контроль пригороды Красноармейска и Купянска, рвётся к Славянску, Россия и США обсуждают мир на Украине — дайджест Life.ru. 6 августа, 21:07 Армия России разбивает позиции ВСУ в Донецкой Народной Республике. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Наступление ВС РФ под Красноармейском: украинские войска в окружении, Leopard’ы безрезультатно атакуют

Украинские войска продолжают попытки обороны Красноармейска (Покровска). Правда, часть из них находятся далеко от города. «Военная хроника» обратила внимание на записи в социальных сетях 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской. Немецкие танки Leopard стреляют по мишеням, но подаётся всё как борьба против российских войск.

В реальности ситуация у украинских подразделений плачевная. Сообщается, что ВС РФ ведут бои за Чинушино и Лысовку, есть продвижение к Троянде. Все эти населённые пункты являются пригородом Красноармейска. У Константиновки идёт ликвидация украинских подразделений, попавших в окружение у Клебан-Быкского водохранилища.

— Приблизительную численность личного состава ВСУ, зажатого в районе водохранилища, сказать сложно. Дороги, по которым можно было бы провести эвакуацию войск, находятся под полным огневым контролем ВС РФ и частично перерезаны. И это признаёт противник. Однако считаться с потерями — не в правилах Киева, — пишет военный корреспондент Евгений Поддубный.

На севере ДНР российские ДРГ заходят в Заречное, а также наступают в сторону Шандриголова. Известно, что наши штурмовики подошли к Среднему. Таким образом, до окраин Славянска остаётся около 25 километров. Чуть больше до Изюма.

Карта СВО от 7 августа 2025 года. ВС РФ вышли к водохранилищу у н.п. Клебан-Бык, противник южнее водохранилища попал в окружение. Фото © Telegram / divgen

Российские войска перерезают снабжение Купянска: ВСУ теряют контроль над Соболевкой

В Харьковской области подтверждён контроль над Соболевкой. Военный блогер Юрий Подоляка считает, что ВС РФ близки к тому, чтобы перерезать трассу Н26, по которой идёт снабжение Купянска.

— Мы не собираемся класть парней на штурме города в лоб. А будем использовать численный перевес, блокируя город и заставляя противника его покинуть без больших боёв. И в случае Купянска мы уже довольно близко к этой цели, — объясняет он.

Год авантюре ВСУ в Курской области: 100 тысяч потерь, помощь КНДР и разминирование территории

Год назад Киев отдал приказ наступать на Курскую область. После нескольких месяцев оккупации ВСУ продолжают попытки вернуться на российскую территорию. У Тёткина враг попытался атаковать позиции группировки «Север» с помощью САУ, но она была уничтожена.

Продолжается разминирование земли, которая была под контролем ВСУ. За сутки обнаружено и обезврежено 4990 взрывоопасных предметов. Это лишь небольшой итог того, что случилось год назад. Автор канала «Старше Эдды» напомнил, что Киев потерял в боях за Курскую область около 100 тысяч человек и большое количество техники. Но есть и ещё один результат.

— Мы нашли настоящих братьев и союзников в лице руководства и воинов Северной Кореи, которые без лишней болтовни пришли к нам на помощь и пролили свою кровь, освобождая Курскую землю, — отмечает канал «Старше Эдды».

Точные удары беспилотников срывают планы противника. Видео © Telegram / mod_russia

Путин и спецпредставитель США Уиткофф: итоги трёхчасовых переговоров и перспективы диалога

Президент России Владимир Путин провёл переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что «состоялся весьма полезный и конструктивный разговор». После трёхчасовой беседы Уиткофф покинул Москву.

— Диалог восторжествует, — подвёл итоги разговора глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Президент США заявил, что в ходе встречи был достигнут прогресс в вопросе урегулирования вооружённого конфликта, а после созвонился с Владимиром Зеленским. Главарь киевского режима сообщил, что в разговоре также участвовали лидеры европейских стран.

— Наша общая позиция с партнёрами абсолютно ясна: война должна закончиться. И это должно быть честное завершение. Европейские лидеры также приняли участие в разговоре, и я благодарен каждому из них за их поддержку. Мы обсудили то, о чём было объявлено в Москве, — сказал Зеленский.

Несмотря на заявленный прогресс, США всё-таки введут вторичные санкции. Вероятнее всего, указ о них будет подписан уже в пятницу.

Авторы Даниил Черных