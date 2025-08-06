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6 августа, 14:09

Спецпосланник президента США покинул Россию, его самолёт улетел из Внуково

Flightradar24: Самолёт Стивена Уиткоффа вылетел из Внуково

Обложка © ТАСС / Alex Brandon

Обложка © ТАСС / Alex Brandon

Самолёт, ранее доставивший в Россию спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, вылетел из столичного аэропорта Внуково. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Сегодня в Кремле состоялась встреча российского президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Беседа продлилась примерно 3 часа. Перед тем, как перейти к официальной части приёма, уважаемый гость из США посетил парк Зарядье и попробовал чебурек в одном из ресторанов столицы. Российская сторона сочла переговоры успешными и продуктивными. Сообщалось, что глава Белого дома планировал принять некое решение по итогам встречи в Кремле.

В Кремле раскрыли темы беседы Путина и Уиткоффа
В Кремле раскрыли темы беседы Путина и Уиткоффа
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Ольга Сливченко
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