Уиткофф перед переговорами в Кремле позавтракал гранд-чебуреком за 500 рублей

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сегодня утром позавтракал в Москве гранд-чебуреком. Как узнало РИА «Новости», представитель Штатов заказал блюдо за 550 рублей в одном из московских ресторанов перед переговорами в Кремле.