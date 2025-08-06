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Регион
6 августа, 13:37

Уиткофф перед переговорами в Кремле позавтракал гранд-чебуреком за 500 рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Doriti

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Doriti

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сегодня утром позавтракал в Москве гранд-чебуреком. Как узнало РИА «Новости», представитель Штатов заказал блюдо за 550 рублей в одном из московских ресторанов перед переговорами в Кремле.

Уиткофф направился на встречу с Путиным под песню из «Фиксиков»
Уиткофф направился на встречу с Путиным под песню из «Фиксиков»

Напомним, 6 августа специальный посланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву с пятым визитом с начала года. Сначала он прогулялся по парку «Зарядье» вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, а затем отправился в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным. Их беседа длилась около 3 часов. В Кремле позже раскрыли темы диалога.

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Александра Вишнякова
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