Новости СВО. Прорыв на фронте: Армия России освобождает Январское, ВСУ под Константиновкой разгромлены, Киев паникует, 6 августа ВС РФ развивают наступление в Днепропетровской области, Киев готовит оборону Краматорска, глава киевского режима Зеленский в отчаянии звонит Трампу — дайджест Life.ru. 5 августа, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ у Константиновки. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Днепропетровская область: Российская армия освободила Январское — третий населённый пункт под контролем ВС РФ

Армия России освободила село Январское в Днепропетровской области. Оно стало третьим населённым пунктом региона, где поднят российский флаг.

— Наши подразделения формируют сразу несколько плацдармов на широком участке фронта, которые в будущем станут буферной зоной между Днепропетровской областью и ДНР. «Ленточка» постепенно переходит под контроль Российской армии, — прокомментировал успех ВС РФ военный корреспондент Александр Коц.

Карта СВО на 6 августа 2025 года. Армия России освободила село Январское. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карта СВО

Курская область: СК РФ раскрыл участие иностранных наёмников в атаке ВСУ

В Курской области не зафиксировано серьёзных боестолкновений, однако бойцы группировки «Север» продолжают выявлять группы ВСУ.

Продолжают всплывать подробности прошлогодней атаки на Курскую землю, в результате которой временно был утрачен контроль над Суджей и ещё несколькими населёнными пунктами. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что в наступлении участвовали иностранные наёмники.

— Это были граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Великобритании, Бразилии и других стран. Продолжаем устанавливать их точное количество, — заявил глава СК РФ.

ДНР: ВСУ в окружении под Константиновкой, украинские войска пытаются укреплять Краматорск

В Донецкой Народной Республике бои продолжаются по нескольким направлениям. У Константиновки противник продолжает отступать. По информации военного блогера Юрия Подоляки, подразделения ВСУ окружены в Екатериновке и Клебан-Быке.

Отступление из Часова Яра вынуждает киевское командование укреплять Краматорск. Военкор Евгений Поддубный сообщает, что противник устанавливает мины и усиливает свои позиции.

— В Киеве понимают, что потеря Красноармейска и Константиновки, на подступах к которой уже идут бои, — это вопрос ближайшей перспективы. Сейчас все силы украинское командование сосредоточит на укреплении обороны по линии Дружковка – Краматорск – Славянск, — пишет он.

Танкисты наносят удары по позициям ВСУ, уничтожая пункты управления БПЛА, замаскированные опорные пункты и живую силу противника на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Зеленский и Трамп: телефонный разговор перед ультиматумом и новые просьбы о санкциях

10-дневный ультиматум Трампа заканчивается, и, похоже, Владимир Зеленский решил напомнить президенту США об этом, поэтому состоялся телефонный разговор.

— Сегодня скоординировали наши позиции — Украины и Соединённых Штатов. Обменялись оценками ситуации. Президент Трамп полностью информирован о российских ударах по Киеву, по другим нашим городам, — утверждает главарь киевского режима.

Не забыл Зеленский и в очередной раз обратиться с просьбой к американскому лидеру. На этот раз она была посвящена новым санкциям в отношении России. Также обсуждалась закупка вооружения для Украины. Оплачиваться она будет за счёт Европы, что уже само по себе спорно.

Юлия Тимошенко: «Украина стала колонией Запада» — первая критика от оппозиции

Юлия Тимошенко, некогда занимавшая пост премьер-министра Украины, заявила, что западные страны превратили её государство в бесправную колонию и несправедливо с ним поступают.

— Западные страны под угрозой отказа в кредитах ввели неприемлемый контроль над украинскими государственными институтами, государственными банками, монополиями, подрывая суверенитет страны. Это жестоко и несправедливо по отношению к стране, которая находится в конфликте, — утверждает Тимошенко.

Вместе с этим Украина зависит от решения иностранцев по вопросам назначения на государственные должности. Журналисты Times отметили, что это одно из первых заявлений с критикой Запада от украинских оппозиционеров. Но Тимошенко, привыкшая лавировать, попыталась снизить градус напряжения, вернувшись к тезису, что украинцы — европейская нация, защищающая саму Европу. Кроме того, авторы материала напомнили, что только 5% жителей Украины хотели бы видеть Тимошенко на должности президента.

Авторы Даниил Черных