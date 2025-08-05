Зеленский заявил, что провёл телефонный разговор с Трампом

Владимир Зеленский сообщил о телефонных переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Главарь киевского режима назвал беседу продуктивной.

«Сегодня скоординировали наши позиции — Украины и Соединённых Штатов. Обменялись оценками ситуации. Президент Трамп полностью информирован о российских ударах по Киеву, по другим нашим городам», — заявил Зеленский.

Он добавил, что также обсудил с главой Белого дома санкции против России и европейские закупки американского оружия для Киева. По словам Зеленского, в этой инициативе на данный момент участвуют Нидерланды, Норвегия, Швеция и Дания.