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5 августа, 14:35

Зеленский заявил, что провёл телефонный разговор с Трампом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский сообщил о телефонных переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Главарь киевского режима назвал беседу продуктивной.

«Сегодня скоординировали наши позиции — Украины и Соединённых Штатов. Обменялись оценками ситуации. Президент Трамп полностью информирован о российских ударах по Киеву, по другим нашим городам», — заявил Зеленский.

Он добавил, что также обсудил с главой Белого дома санкции против России и европейские закупки американского оружия для Киева. По словам Зеленского, в этой инициативе на данный момент участвуют Нидерланды, Норвегия, Швеция и Дания.

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Ранее журналист раскрыл, из-за чего Трамп и Зеленский стали ближе. По его словам, всё просто: теперь глава Белого дома получает свои брифинги от киевского режима.

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Никита Никонов
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