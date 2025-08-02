Нашёлся виновник исторической перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме
Глава МИД Британии Лэмми повинился за ссору Трампа и Зеленского в Белом доме
Дэвид Лэмми. Обложка © ТАСС / Zuma
Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми признал свою ответственность за неудачные переговоры Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля. Об этом дипломат заявил в интервью The Guardian.
«Почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег в подготовке к их встрече? Я был немного строг по отношению к себе. Но я всё равно чувствовал себя виноватым», — рассказал он изданию.
По словам министра, недостаточная подготовка украинской делегации привела к напряжённому диалогу между главой США и Владимиром Зеленским. Лэмми отметил, что британцы были слишком сосредоточены на встрече собственной делегации с командой американского президента.
Напомним, 28 февраля этого года администрация нового президента США впервые пригласила Зеленского на приём в Белый дом. Предполагалось, что в ходе встречи будет подписано соглашение о ресурсной сделке. Вместо этого случился беспрецедентный скандал в прямом эфире. Зеленский начал перечить Трампу и перебивать его, в результате чего киевского главаря буквально выставили из Белого дома и потребовали от него публичных извинений за неподобающее поведение. Зеленскому предъявили претензии за неуважение к главе США, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и американскому народу.