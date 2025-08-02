Нашёлся виновник исторической перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме

Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми признал свою ответственность за неудачные переговоры Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля. Об этом дипломат заявил в интервью The Guardian.

«Почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег в подготовке к их встрече? Я был немного строг по отношению к себе. Но я всё равно чувствовал себя виноватым», — рассказал он изданию.