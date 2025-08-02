Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 14:13

Нашёлся виновник исторической перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме

Глава МИД Британии Лэмми повинился за ссору Трампа и Зеленского в Белом доме

Дэвид Лэмми. Обложка © ТАСС / Zuma

Дэвид Лэмми. Обложка © ТАСС / Zuma

Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми признал свою ответственность за неудачные переговоры Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля. Об этом дипломат заявил в интервью The Guardian.

«Почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег в подготовке к их встрече? Я был немного строг по отношению к себе. Но я всё равно чувствовал себя виноватым», — рассказал он изданию.

По словам министра, недостаточная подготовка украинской делегации привела к напряжённому диалогу между главой США и Владимиром Зеленским. Лэмми отметил, что британцы были слишком сосредоточены на встрече собственной делегации с командой американского президента.

«Серьёзные сюрпризы»: Названы спецоперации, которые Британия помогает готовить Киеву против РФ
«Серьёзные сюрпризы»: Названы спецоперации, которые Британия помогает готовить Киеву против РФ

Напомним, 28 февраля этого года администрация нового президента США впервые пригласила Зеленского на приём в Белый дом. Предполагалось, что в ходе встречи будет подписано соглашение о ресурсной сделке. Вместо этого случился беспрецедентный скандал в прямом эфире. Зеленский начал перечить Трампу и перебивать его, в результате чего киевского главаря буквально выставили из Белого дома и потребовали от него публичных извинений за неподобающее поведение. Зеленскому предъявили претензии за неуважение к главе США, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и американскому народу.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Великобритания
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar