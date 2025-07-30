«Серьёзные сюрпризы»: Названы спецоперации, которые Британия помогает готовить Киеву против РФ

Россия и Украина готовят «серьёзные сюрпризы» друг для друга, которые будут реализованы к моменту истечения ультиматума, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

«И мы, и Украина, с военной точки зрения, подготовили серьёзные сюрпризы по окончанию этого срока... Мы видим, что наши удары по Украине сейчас не максимальные — ранее доходило до 720 единиц дальнобойных поражений в сутки, сейчас — в три раза, меньше. Соответственно, у нас идёт накопление резервов. Со стороны Украины сейчас в день летит по 50 дронов, хотя ранее было под 500», — пояснил специалист в беседе с сайтом MK.ru.

Клинцевич подчеркнул, что европейские государства продолжают оказывать Украине скрытую военную поддержку. Он упомянул, в частности, гибридные беспилотники, которые уже были замечены в воздушном пространстве над российской территорией. Также украинская сторона под руководством Владимира Зеленского разрабатывает план наступательной операции, дополнил эксперт.

По его словам, не исключена попытка ВСУ проведения морской операции, учитывая недавнюю разведку Зеленским ситуации на днепровских островах. Вероятно, при поддержке британских специалистов, будет предпринята попытка высадки десанта на Кинбурнскую косу. Даже осознавая невозможность развития наступления, противник будет стремиться продемонстрировать свою боеспособность, чтобы стимулировать европейские страны к предоставлению новых пакетов военной помощи, подчеркнул Клинцевич.

Кроме того, для Киева и его союзников выгодно сокращение срока ультиматума, выдвинутого Трампом. Это позволит ВСУ начать наступление в более благоприятных погодных условиях и избежать недовольства республиканца, стремящегося к началу переговорного процесса.