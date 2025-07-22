Пока Армия России планомерно разносит ВПК Украины, чтобы к исходу 50 дней, отмеренных президентом США Дональдом Трампом, лишить противника военных мощностей, ВСУ, по словам обозревателя Алексея Суконкина, концертируют силы на границе для судьбоносной битвы с ВС РФ.

По словам военного эксперта, киевский решим намерен взять реванш на одном из участков фронтов до окончания срока ультиматума Трампа. Он подчеркнул, что ВСУ, накопив силы, могут схлестнуться с ВС РФ в ближайшие две недели. Однако, пока что наши войска в режиме нон-стоп наносят удары ракетами и дронами по военно-промышленным, логистическим и энергетическим объектам Украины.

«После 50 дней Украина останется без военно-промышленного комплекса, без своих предприятий, на которые они так напыщенно делали ставку, полагая, что они смогут наладить производство снарядов, дронов и так далее. Сейчас об этом говорить уже смешно», — отметил собеседник сайта MK.ru.