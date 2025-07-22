ВСУ готовят резервы из понюхавших пороха бойцов для сдерживания Армии России
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Командование Вооружённых сил Украины формирует резервные подразделения из бойцов с реальным боевым опытом, опасаясь масштабного наступления российских войск. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал украинский военнослужащий, сотрудничающий с пророссийским подпольем.
«Берут только понюхавших пороха. Чтоб попасть туда, надо пройти через штурмы посадок или «восстановление утраченных позиций». Если ВС РФ где-то прорвут фронт, их бросят для остановки наступления, для фланговых ударов», — рассказал украинец.
Такие бойцы будут направлены на самые сложные участки фронта — для сдерживания прорыва российских войск или деблокирования окружённых районов, особенно в районе Славянско-Краматорской агломерации.
При этом значительная часть бойцов резерва — это мобилизованные принудительно. По словам источника, добровольцев, готовых служить по собственному желанию, практически не осталось, поэтому основную массу составляют те, которого приволокли на фронт насильно.
Ранее военный эксперт заявил, что российские военнослужащие являются куда более грозными, чем подготовленные в США украинские солдаты. По его словам, Штаты за последние 25 лет стреляли только по «пастухам в Афганистане», а у России за плечами гораздо больший опыт.