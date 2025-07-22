Командование Вооружённых сил Украины формирует резервные подразделения из бойцов с реальным боевым опытом, опасаясь масштабного наступления российских войск. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал украинский военнослужащий, сотрудничающий с пророссийским подпольем.

«Берут только понюхавших пороха. Чтоб попасть туда, надо пройти через штурмы посадок или «восстановление утраченных позиций». Если ВС РФ где-то прорвут фронт, их бросят для остановки наступления, для фланговых ударов», — рассказал украинец.

Такие бойцы будут направлены на самые сложные участки фронта — для сдерживания прорыва российских войск или деблокирования окружённых районов, особенно в районе Славянско-Краматорской агломерации.

При этом значительная часть бойцов резерва — это мобилизованные принудительно. По словам источника, добровольцев, готовых служить по собственному желанию, практически не осталось, поэтому основную массу составляют те, которого приволокли на фронт насильно.