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Регион
22 июля, 06:00

ВСУ готовят резервы из понюхавших пороха бойцов для сдерживания Армии России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Anna photographers

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Anna photographers

Командование Вооружённых сил Украины формирует резервные подразделения из бойцов с реальным боевым опытом, опасаясь масштабного наступления российских войск. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал украинский военнослужащий, сотрудничающий с пророссийским подпольем.

«Берут только понюхавших пороха. Чтоб попасть туда, надо пройти через штурмы посадок или «восстановление утраченных позиций». Если ВС РФ где-то прорвут фронт, их бросят для остановки наступления, для фланговых ударов», — рассказал украинец.

Такие бойцы будут направлены на самые сложные участки фронта — для сдерживания прорыва российских войск или деблокирования окружённых районов, особенно в районе Славянско-Краматорской агломерации.

При этом значительная часть бойцов резерва — это мобилизованные принудительно. По словам источника, добровольцев, готовых служить по собственному желанию, практически не осталось, поэтому основную массу составляют те, которого приволокли на фронт насильно.

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Ранее военный эксперт заявил, что российские военнослужащие являются куда более грозными, чем подготовленные в США украинские солдаты. По его словам, Штаты за последние 25 лет стреляли только по «пастухам в Афганистане», а у России за плечами гораздо больший опыт.

Владимир Озеров
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